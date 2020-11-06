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Eğitim 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. KPSS oturumları her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Peki, 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:45:00 -
2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava giren adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adaylara ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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