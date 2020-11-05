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Eğitim 2020 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı
Eğitim

2020 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, lisans mezunu memur adaylarının katıldığı 2020 KPSS Lisans sınavı başarı sıralamasını açıkladı. Adaylar, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını öğrenebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:03:00 -
2020 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı

KPSSLisans sınavı başarı sıralaması açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, ''2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

 

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