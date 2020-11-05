  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2020 KPSS hemşirelik atama puanları
Eğitim

2020 KPSS hemşirelik atama puanları

22 Ekim’de KPSS sonuçlarını öğrenen adaylar alanlarına göre atama puanlarını araştırmaya başladılar. Hemşirelik mezunları ise hemşirelik atama puanlarını merak ediyorlar. Peki 2020 KPSS hemşirelik atama puanlarına nereden bakılabilir?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:03:00 -
2020 KPSS hemşirelik atama puanları

Eğitimini tamamlayıp hemşire olma amacıyla KPSS lisans sınavlarına giren adaylar, 'KPSS hemşirelik atama puanları! 2020 KPSS hemşirelik taban puanları türü ve boş kontenjanlar listesi' konusunun detaylarını araştırmaya başladılar. Hemşirelik için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor, en düşük KPSS puanı kaç? sorularının yanıtı ve ayrıca boş kontenjanlar listesi de merak konusu oldu. İşte KPSS hemşirelik atama puanları haberimizde

ÖSYM tarafından 2020 KPSS lisans sonuçları duyuruldu. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabiliyorlar.

2020 KPSS hemşirelik atama puanları için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın duyurdu: 2021'in Mart ayına dikkat
Ekonomi

Kaan Sarıaydın duyurdu: 2021'in Mart ayına dikkat

Stratejist Kaan Sarıaydın, 2021'in Mart ayında Türkiye'yi büyük müjdelerin beklediğini açıkladı.
Borcu olan milyonlarca kişiye müjde! Ve kabul edildi
Ekonomi

Borcu olan milyonlarca kişiye müjde! Ve kabul edildi

Borcu olan milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'e çevirmişti. İstihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değiş..
Bölgeye tank ve asker yığıyorlar! Abdullah Ağar görüntüleri böyle servis etti
Gündem

Bölgeye tank ve asker yığıyorlar! Abdullah Ağar görüntüleri böyle servis etti

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü başarılı operasyona ilişkin dikkat çeken bir görünt..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay