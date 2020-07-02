2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB bursluluk sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak 2020 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildiği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.

İOKBS bursluluk sınavına kimler başvurabilir?

İlköğretim ( 5,6,7,8) ve Ortaöğretim öğrencilerine (9,10,11) eğitim süreçlerinde maddi yardımda bulunmak amacıyla yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin bazı başvuru kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. İOKBS sınavı başvuru şartları şunlar:

-Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak

-Sınıf tekrarı yapmamış olmak

-Sınavın gerçekleştiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamış olmak

-Ailenin yıllık olarak kazandığı ücretin, belirlenen yıllık ücretten düşük olması.