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Eğitim

2020 DGS başvuruları ne zaman? DGS’ye başvuru başladı mı?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. Her yıl binlerce öğreni DGS sınavına girmekte. ÖSYM’den son dakika DGS sınav duyurusu geldi. Peki 2020 DGS başvuruları ne zaman? DGS’ye başvuru başladı mı?

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:44:00 - 2020-06-09 11:46:43
2020 DGS başvuruları ne zaman? DGS’ye başvuru başladı mı?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS), 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 09 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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