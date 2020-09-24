2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - 2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'in Selçuk ilçesinde başladı.



Pamucak Plajı'nda grup müsabakalarıyla başlayan organizasyona 19 ülkeden kadınlarda 50, erkeklerde 60 sporcu katılıyor.

Türkiye'yi Eren Kanlı-Ali Cebeci ikilisi temsil ediyor.



Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan kararlar gereği, karşılaşmalar seyircisiz yapılıyor. Oyun sahası, antrenman sahaları, tribünler ve maç topları her müsabaka öncesinde ve sonrasında dezenfekte ediliyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Selçuk Belediyesi, SWS Sports ve Beach-It iş birliği ile düzenlenen organizasyon, 27 Eylül Pazar günü final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek.