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Spor 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı
Spor

2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:52:03 -
2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Plaj voleybolunda 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası heyecanı İzmir'in Selçuk ilçesinde ilk gün müsabakalarıyla başladı.

Selçuk'un Pamucak Plajı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Selçuk Belediyesi, SWS Sports, Beach-It iş birliği ile gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda katılımcılar kızlarda ve erkeklerde sekizer grupta mücadele ediyor.

Türkiye adına kızlarda Tuana Dinçer-Melisa Özşar, erkeklerde Nazım-Hikmet Gürkan, Furkan Ramazan Kaplan-Sacit Kurt, Bahadır Utku Keskin-Ahmet Can Tur ikilileri mücadele veriyor.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan kararlar gereği, tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanıyor. Turnuva boyunca, oyun sahası, antrenman sahaları, tribünler ve maç topları her müsabaka öncesinde ve sonrasında dezenfekte ediliyor.

Turnuvanın ilk gününde kızlarda 13, erkeklerde ise 16 müsabaka oynanacak. Yarı finallerin 19 Eylül Cumartesi günü yapılacağı organizasyonda kazananlar 20 Eylül Pazar günkü finallerin ardından belli olacak.



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