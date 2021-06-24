2020 Avrupa Şampiyonası F Grubu puan durumu! EURO 2020 Portekiz-Fransa puanı kaç?

EURO 2020 F Grubu puan durumu. 2020 Avrupa Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son hafta maçında Portekiz ve Fransa karşı karşıya geldi.Puskas Arena'daki ilk 45 dakikada penaltı noktasından gelen karşılıklı goller devrenin skorunu belirledi. Portekiz 31. dakikada Cristiano Ronaldo öne geçerken, 45+2' Karim Benzema Fransa'yı skora ortak etti. İkinci yarıya Fransızlar hızlı başladı. 48'de Paul Pogba'nın güzel pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Karim Benzema düzgün vuruşuyla takımını üstünlüğe taşıdı.

6 yıl sonra milli takıma dönen yıldız futbolcu, Thierry Henry ve Zinedine Zidane'den sonra hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası maçında iki gol kaydeden üçüncü isim oldu.

Maçın hakemi Mateu Lahoz karşılaşmada üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Jules Kounde'nin ceza sahası içinde elle oynaması sonrası topun başına geçen Cristiano Ronaldo 60. dakikada skoru 2-2 yaptı. Nefes kesen maç 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Fransa grubunu lider, Portekiz ise üçüncü noklayarak son 16 turuna kaldı.