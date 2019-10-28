2020 asgari ücret son durum enflasyon oranına göre asgari ücret tahmini zam

Asgari ücret 2020 ne zaman belli olacak? 2020 asgari ücret görüşmeleri Aralık sonunda başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Ancak enflasyon verileri ışığında 2020’de asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına ilişkin veriler de gelmeye başladı.

2020 yılında asgari ücret zam oranını belirleyecek en önemli 3 unsur enflasyon, memur maaşlarına yapılan zam oranı ve kamu işçilerine yapılan zam oranları olacak. 2019 yılında esas alınan oran ise enflasyon olmuştu. O dönem kur saldırılarının etkisiyle yüzde 20 bandının üzerine çıkan enflasyon rakamları asgari ücretli vatandaşların maaşları için önemli bir kriter oldu. Kamupersonelinet’nin haberine göre, asgari ücretin şuanda 2.020,90 TL olmasından dolayı asgari ücrete net 161 TL zam yapılacak bu da asgari ücreti 2 bin 181 TL yükseltecek. Asgari ücret belirleme komisyonu masasında ikinci bir zam oranı ise yüzde 8 buçuk olacağı tahmin ediliyor. Şuanda net 2.020,90 olan asgari ücret 172 TL zam ile 2 bin 192 TL olacak. Son günlerde konuşulan ve 2019 yılında yapılan cumhurbaşkanlık maaşı zam oranı yüzde 9.06 ile asgari ücret zam oranlarının aynı olmasından dolayı asgari ücret ile çalışanların aldığı 2 bin 20 TL olan asgari ücret 181 TL zamlanmış olacak ve 2 bin 201 TL’ye yükselecek.

Asgari ücrete yüzde 15 zam mı olacak?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 10 oranında olması durumunda net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 202 TL zam ile 2 bin 222 TL’ye yükseltecek. Beşinci olarak asgari ücrete yüzde 12 oranında zam yapılması halinde ise net 2.020,90 TL olan asgari ücret 243 TL zam ile 2 bin 663 TL olacak. Asgari ücrete zam oranı yüzde 15 oranında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 15 zam oranı, net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 303 TL zam ile 2 bin 323 TL’ye çıkartacak. Asgari ücret ile çalışanlara uygulanacak ilk asgari ücret zam oranı yüzde 8 oranında olması bekleniyor.

2020 asgari ücret ne zaman belli olacak?

2020 asgari ücret görüşmeleri Aralık sonunda başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak.