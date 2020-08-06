2020-ALES/1 sınav giriş yerleri açıklandı mı?
ALES sınavı 16 Ağustos’ta yapılacak. ALES-1 sınavına girecek adaylar ÖSYM ALES sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM’den yapılan son dakika açıklamasında (2020-ALES/1 sınav giriş belgesinin açıklandı duyuruldu. İşte ALES sınav detayları.
2020-ALES/1 sınava giriş belgeleri açıklandı. 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.