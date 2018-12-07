2019’un ilk satış rotası Almanya

Demirören Medya ve İSTexpo ortak girişimiyle 8-10 Şubat tarihleri arasında planlanan Evim Türkiye Fuarı’nda Türk gayrimenkul sektörünün temsilcileri ve markaları, yılın kapsamlı ilk yurt dışı programını gerçekleştirmiş olacak.

Patronlar umutlu

İNDER ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, özellikle Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlar için Evim Türkiye gibi platformların doğru yatırım için piyasa ortamı oluşturacağını dile getirdi. Durbakayım, “Evim Türkiye ile yurt dışında yaşayan ve Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen vatandaşları doğru bir şekilde doğru projelerle buluşturmak, onlara seçme şansı sunulacak bir piyasa ortamı yaratılmış olacak. Türkiye’ye yatırım yapmak sadece döviz avantajı nedeniyle değil aynı zamanda Türkiye’nin güvenli bir ülke ve yatırım için tercih edilebilir bir Pazar olması nedeniyle de çok önemli. Evim Türkiye’nin her yıl yapılan, geleneksel bir yapıya dönüşeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Güvenli ve huzurlu yaşam vurgusu

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ise “Temmuz ayında bu fuarla ilgili ilk konuştuğumuzda kesinlikle çok başarılı olacağına inandık ve biz de projenin destekçileri arasında yer aldık. Başarılı bir organizasyon olacağını düşünüyoruz çünkü henüz yapım aşamasında bile farkındalığı yüksek olan bir çalışma. Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi olması hedefinde en önemli başlıklardan biri, güvenli, huzurlu şehirlerde yaşam. Gayrimenkul sektörü Evim Türkiye gibi girişimlerle başarısını artırarak devam edecektir” diye konuştu.

İlk hedef 10 milyar dolar

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas da, son yıllarda gelişen yabancıya satış sürecine değinerek şunları kaydetti: “Türkiye’de gayrimenkul sektöründe yabancıya satış son 10 yıldır gelişiyor. Gayrimenkul, artık ihracat yapan bir sektör haline gelmeye başladı. Bu yılı yabancılara 6 milyar dolar satış ile bitirmiş olacağız. 2019 yılında ise, 70 bin konut satışına erişmeyi ve 10 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu rakamı 25 milyar dolar seviyesine çıkarmak Evim Türkiye gibi pazarlama faaliyetleriyle mümkün olacaktır. KONUTDER ve Sur Yapı olarak fuara desteğimiz sonsuz”.

Geniş işbirliği

İSTexpo Fuarcılık Genel Müdürü İsmail Sezen de, Evim Türkiye ile iki milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Organizasyona sektörle bağlantısı olan Almanya’daki STK, birlik ve derneklerin de ilgi göstermesi bekleniyor.