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2019'un ilk gününe dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

31 Aralık 2018 Pazartesi 21:53
2019'un ilk gününe dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam ve gece Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Edirne çevrelerinin, yarın Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu çevrelerinde havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri ile Edirne, Çanakkale, Denizli ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu gece saatlerinden itibaren yağışların Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği öngörülüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 21:53
  1. Bolu
  2. Karadeniz
  3. Edirne
  4. Antalya
  5. Muğla
  6. Kayseri
  7. Marmara
  8. Doğu Karadeniz
  9. Sivas
  10. Denizli
  11. Akdeniz
  12. Aydın
  13. Çanakkale
  14. Siirt
  15. Manisa
  16. Niğde
  17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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