2019’da hayat daha da hızlanacak

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell için sadece ses operatörü olduğu zamanlar geride kaldı. Bir günde yer alan 1440 dakikaya daha fazla değer katmak için yenilikçi hizmet ve uygulamalara imza atan Turkcell, aynı zamanda kültürden sanata, spordan toplumsal hayata, kısacası yaşamın her anına dokunuyor ve en önemlisi de engelleri aşıyor.

Ajandası dolu

Turkcell’in bu süreçlerinin pazarlama ayağının başında ise Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün var. Bütün’ün liderliğinde Turkcell’in pazarlama bölümü bir taraftan spor sponsorluklarıyla taraftara, diğer taraftan Zorlu PSM’deki etkinliklerle sanatsevere ulaşıyor. “Platinum” projelerle tüketiciler kendini özel hissederken, engelleri aşan sosyal sorumluluk çalışmaları Turkcell’in tüm Türkiye’de dezavantaj yaşayanlara ulaşmasını sağlıyor. Üstelik Turkcell’in pazarlama ve iletişimde 2019 ajandası da oldukça kalabalık. İsmail Bütün, Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’nın sorularını cevaplandırdı.

-Pazarlama ve sosyal sorumluluk projeleri denildiğinde akla gelen ilk şirket neden Turkcell?

Milyonlara ulaşıyoruz

Öncü olmak Turkcell’in genlerinde var. Ürün ve hizmetlerimizde olduğu gibi, tüketiciye dokunan pazarlama stratejimizden topluma değer katan sosyal sorumluluk projelerimize kadar her alanda öncü konumumuzun farkındayız. Hedefimiz bu vizyonu güçlendirerek sürdürmek.

Bu amaçla da müşterilerimizin ihtiyaçlarını sürekli dinleyerek, onlara en yenilikçi çözümleri sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu anlamda pazarlama tarafında da birçok önemli değişim ve dönüşüm projesine imza attık. Kısaca bunlardan örnekler vermem gerekirse; Lifecell ile başlamak isterim. 4.5G ile data tüketiminin artması ve mobil uygulama kullanım sürelerinin yükselmesiyle birlikte müşterilerimize her şeyi internetten yaptıran dijital markamız Lifecell’i sunduk. Bu sayede Lifecell kullanıcıları konuşma dâhil tüm iletişim ihtiyaçlarını sadece internet üzerinden karşılayabiliyor. Müşterilerimizin arama yapmak dahil tüm iletişim ihtiyaçlarını dijital servisler ve mobil internetle karşılayabilen Lifecell, bu yılın son çeyreğinde de de hızlı büyümesini sürdürdü. Turkcell uygulamaları dışındaki çeşitli servisleri de kullanıcılarının seçebilmesine olanak sağlayan “kürasyon” modeliyle zenginleşen Lifecell, bu esnek teklifin de etkisiyle, bu çeyrekte de müşteri sayısını ikiye katladı. Ekim ayı itibarıyla Lifecell müşteri sayısı 1,6 milyona ulaştı.

Benzersiz kampanyalar

Müşterilerimizle olan dijital bağımızı kuvvetlendirdik. Örneğin Salla Kazan adını verdiğimiz kampanyayla, Turkcell Hesabım uygulamasına giren müşterilerimize her hafta telefonlarını sallatarak internet, dakika ile TV+, BiP ve fizy servislerine özel GB kazandırıyoruz. Salla Kazan’ın yanı sıra başka bir dijital kampanyamız Sürpriz Nokta oldu. Bu dijital oyun sayesinde müşterilerimiz BiP aracılığıyla harita üzerine saklanmış hediyeleri Armağan Emocan’la birlikte buldular. İki benzersiz kampanyamıza da müşterilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu tür yenilikçi dijital kampanyalarımızı müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.

Özetle Turkcell olarak, ülkemizin sadece teknoloji alanındaki gelişimi için değil diğer tüm alanlardaki gelişimi için de desteğimizi aralıksız sürdürüyoruz. Spordan sanata, eğitimden engelleri aşmak için yürüttüğümüz tüm çalışmalara bunu gözlemlemek mümkün. Sponsorluklarımız ve KSS projelerimizle fark oluşturuyor, Turkcell müşterilerine ayrıcalıklı olduğunu hissettiriyoruz.

-Bu kapsamda neler yapıyorsunuz?

Sponsor desteği

Teknoloji şirketi olmanın ötesinde bir yaşam şirketiyiz. Bu kapsamda Turkcell olarak sanat ve müziği her zaman farklı projeler ve sponsorluklarla destekliyoruz.

Örneğin, 1440 stratejimizin en önemli uygulamalarından fizy aracılığıyla müziğin olduğu her yerde olmayı amaçlıyoruz. Son dönemde Turkcell Yıldızlı Geceler, Liselerarası Müzik Yarışması, fizy İstanbul Müzik Haftası başı çeken organizasyonlarımızdan...

Sporseverlere özel uygulamalarınız var mı?

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinin dijitalleşmesi yolunda da önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz. Bunun ilk örneklerini Bursaspor, Galatasaray ve Trabzonspor’la gerçekleştirdik. Spor kulüplerimizin dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilmelerinde dijitalleşmenin önemine inanıyoruz. Sunduğumuz farklı paketlerle spor tutkunu Turkcell’lilere eşsiz bir dijital deneyim sunma hedefindeyiz. Taraftarlar bu paketlerle bir yandan takımlarını desteklerken, bir yandan da GollerCepte, fizy, BiP, lifebox gibi Turkcell’in dijital servisleriyle ihtiyacı olan hizmetlere kolayca ulaşabiliyor. Takımları gol attıkça internet kazanıyor. Ayrıca taraftarlara özel hazırlanacak uygulamalar sayesinde, takımlarıyla ilgili hiçbir yerde olmayan son dakika bilgilerine ve kendilerine özel hazırlanan videolara da ulaşmalarını planlıyoruz. Bu uygulamalar üzerinden kombine, forma gibi alışverişlerini de yaparak, ödemelerini Turkcell faturalarına yansıtabilecek kurgular üzerinde çalışıyoruz. Yine kulüplerimizin dijitalleşmesi yolunda yeni sürprizlerimiz de olacak.

Türkiye Emocanları çok sevdi

Emocanları oluştururken müşterilerimizin iç görülerini dinledik, ünlü birini seçmek yerine herkesin çok seveceğine inandığımız kendine özgü karakter ile karşılarına çıkmayı tercih ettik. Bir anlamda Emocanlar, zamanın ruhuna göre yenilenmiş dijital anime karakterler olarak ortaya çıktı. Turkcell Emocanlar ile 7’den 70’e herkesin kendinden bir şeyler bulacağı karakterleri ortaya çıkarmış olduk. Şu anda sekiz farklı karakter var; ancak bunlar zaman içinde tüketiciden gelen dönüşlerle birlikte daha da zenginleşecek. “Emocanların” Turkcell’e en büyük katkılarından biri de reklam kuşaklarında farkındalığı artırmak oldu. Tabii reklam ve pazarlama alanında farklı sürprizlere de hazırlanıyoruz.

25 spor branşında34 binden fazla sporcunun yanında olduk

Türk sporunun en büyük destekçisi olduğumuzu söyleyebilirim; atletizmden futbola sporun her branşında farklı sponsorluk çalışmalarımız var. Bugüne kadar 25 spor branşında, 34 binden fazla sporcunun ve Türk Sporu’nun yanında olduk. Ülkemizin “Olimpiyat Oyunları” hedefini de göz önüne alarak, Atletizm ve Yüzme Federasyonları ile omuz omuza çalışıyoruz. Diğer taraftan engelli spor branşlarına destek vererek, engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırma yolunda katkı sağlıyoruz.

Tüm bunların ötesinde bizim için daha önemlisi, sadece bugüne değil, geleceğe de bu alanlarda yatırım yapmak. Bu amaçla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi”nin ana sponsoru olduk. Bu projeyle ilk aşamada 2 milyon 500 bin çocuğun sportif yetenek ve potansiyellerini keşfetmeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamı her yıl daha da genişleyerek devam edecek. Amacımız Türk sporunun altyapısını sağlamlaştırmak ve gençlerin sporla iç içe büyümesini sağlamak. Artık bu topraklardan neredeyse her branşta dünya şampiyonlarının çıkacağına şahitlik edeceğiz.

Bu alandaki son gururumuz ise Ampute Milli Futbol Takımı oldu. Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından (WAFF) Meksika’da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası’nda büyük bir başarıya imza atarak ikinci oldu. Önce Avrupa şampiyonu, ardından da Dünya ikincisi olarak Türk spor tarihine geçtiler. Biz de Türk sporuna yaptıkları katkılar nedeniyle Ampute Milli Futbol Takımı’na 1 milyon lira tutarında ödül verdik.

Ampute Takımı gibi “engel” tanımayan diğer projeler de sürecek mi?

Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olmaları için, onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Kurulduğu günden bu yana tüm sosyal sorumluluk projelerinin odağına “fırsat eşitliği”ni koyan ve yola Türkiye’nin geleceğine değer katma hedefiyle yola devam eden bir şirket Turkcell. Bu zamana kadar 1 milyonun üzerinde engelli vatandaşımızın yaşamına dokunduk. Engelsiz Eğitim’den Engelsiz Akademi’ye, Turkcell Diyalog Müzesi’nden Engelli Sporu’na, Hayal Ortağım’dan istihdam imkanlarına kadar hayatın hemen her alanında sürdürdüğümüz çalışmalarla engel tanımayan bireyleri daha engelsiz bir yaşama sahip olabilmeleri için destekliyoruz. TÜİK verilerine göre; Türkiye’de görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilerden oluşan 5 milyon birey yaşıyor. İşte bizim de hedefimiz bu 5 milyona odaklanmak.

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olarak geleceğe yönelik diğer toplumsal çalışmalarınız neler?

Turkcell, Türkiye’nin geleceğine değer katan ve fırsat eşitliği yaratan birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Bunlardan biri “Zeka Gücü” projemiz. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiğimiz bu projeyle Türkiye’nin dört bir yanındaki özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri teknolojilere erişimini sağlıyoruz. Anadolu’da fırsat eşitliği bekleyen ve Türkiye’nin geleceğine şekil verecek binlerce Aziz Sancar’lar olduğuna inanıyoruz. Zeka Gücü projemizle onların elinden tutuyor; ihtiyaçları olan donanımı sağlayarak, engelleri aşmalarını hedefliyoruz. Projenin başladığı 2016 yılından bugüne kadar 30 bin öğrenciye ulaştığımız projemizde yakın dönem hedefimiz 50 bin öğrenciye ulaşmak. Sadece iki yıl gibi bir süre içerisinde Türkiye genelinde 20 farklı ilde sınıflar kurduk.