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2019/2. Dönem bekçilik sınav sonuçları açıklandı!

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıkladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:58
2019/2. Dönem bekçilik sınav sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında düzenlenen bekçilik yazılı sınav sonuçları 5 Eylül tarihinde erişime açıldı. Adaylar yazılı sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr ve/veya odsgm.meb.gov.tr ile www.pa.edu.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir. İşte, 2019/2. Dönem bekçilik sınav sonuçlarına yönelik detaylı bilgiler.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı;

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuç bilgileri yayınlanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakat sınavına çağırılacaktır.

FİZİKİ MÜLAKAT NASIL YAPILACAK?

Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar, bu kez fiziki yeterlilik sürecine dahil olacak. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek şu şekilde yapacak;

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:58
  1. 2019/2. Dönem bekçilik sınav sonuçları
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  3. SeoHaber
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