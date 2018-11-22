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2019 yılının emeklisine yüksek maaş bağlanacak

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, 26 Kasım'da emeklilik yaşını dolduran bir okuyucumuzun gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:24
2019 yılının emeklisine yüksek maaş bağlanacak

SORU: Ben 26 Kasımda emeklilik yaşımı dolduruyorum. Kasım ayında emekli dilekçesi vermemle Aralık ayında emeklilik dilekçesi vermem arasında maaş farkı olur mu? Ali B.

CEVAP: Emeklilik dilekçesini Kasım ayında vermekle veya Aralık ayında vermek emekli maaş miktarı değişmez. Fark bir ay geç müracaata bağlı bir maaşı almamaktır. Ancak emeklilik dilekçesini Ocak ayında vermek emekli maaş miktarını etkiler. 2019 yılında emekli olma dilekçesi verenler 2018 yılında dilekçe verenlere göre yaklaşık yüzde 7 civarında yüksek maaş alacaklar. Buna göre tercih yapın, ya iki fazla maaş almayı ya da yüzde 7 yüksek maaş almayı tercih edin.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:24
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