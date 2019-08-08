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2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı. Buna göre, Diyarbakır’ın Silvan, Yenişehir, Dicle, Kulp, Kocaköy, Eğil, Hazro, Lice, Bağlar ilçe kaymakamları değişti.


Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı. 2019/268 No’lu kararnameye göre, Diyarbakır’ın 9 ilçesindeki kaymakamlar değişti. Buna göre, Silvan Kaymakamı Adem Çelik Isparta’nın Eğridir Kaymakamlığına atandı. Silvan Kaymakamlığına ise Mardin Vali Yardımcısı Mehmet Uslu atandı. Yenişehir Kaymakamı Serdal Kartal mülkiye müfettişliğine atandı. Yenişehir Kaymakamlığına ise Trabzon Şalpazarı Kaymakamı Murat Beşikçi atandı. Dicle Kaymakamı Alper Kılıç Eskişehir Sivrihisar Kaymakamlığına atandı. Dicle Kaymakamlığına Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin atandı. Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu Artvin Arhavi Kaymakamlığına, Kulp Kaymakamlığına ise Uşak Sivaslı Kaymakamı Mustafa Gözlet atandı. Diyarbakır Kocaköy Kaymakamı Yusuf Turhan Ankara Bala Kaymakamlığına, Diyarbakır Kocaköy Kaymakamlığına ise Ardahan’ın Damal Kaymakamı Yasin Yunak atandı. Diyarbakır Eğil Kaymakamı Kürşad Atak Çorum Alaca Kaymakamlığına, Diyarbakır Eğil Kaymakamlığına ise Hakkari Derecik Kaymakamı İdris Arslan atandı.


Diyarbakır Hazro Kaymakamlığına Bolu Göynük Kaymakamı Eyyüp Güngör atanırken, Diyarbakır Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş ise Adıyaman Valiliği hukuk müşavirliğine atandı. Diyarbakır Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik Van Özalp Kaymakamlığına, Diyarbakır Lice Kaymakamlığına ise Ordu Mesudiye Kaymakamı Cevdet Bakkal atandı. Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş İzmir Vali Yardımcılığına atanırken, Bağlar Kaymakamlığına ise eski Çankırı Vali Yardımcısı Nihat Karabiber atandı.


Öte yandan, Diyarbakır vali yardımcılıkları görevine Trabzon Çarşıbaşı Kaymakamı Zerrin Çay Beşikçi, Şanlıurfa Karaköprü Kaymakamı Ahmet Yıldız ve Kütahya hukuk müşaviri Şemseddin Erkaya atandı.


Diyarbakır vali yardımcıları Hacı Hasan Gökpınar Mardin Artuklu Kaymakamlığına, Ahmet Naci Helvacı ise Kırıkkale Pınarhisar Kaymakamlığına atandı. Diyarbakır hukuk müşaviri Ahmet Altun ise Kırıkkale Bahşılı Kaymakamlığına atandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
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