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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının bütçelerinin görüşmelerine başlandı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:13
2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kuruluda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Bütçe görüşmelerinin üçüncü turunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu; Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri ele alınacak.

Kaldırılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının Kesinhesap Kanun Tasarıları da ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz aldı.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:13
  1. Ankara
  2. 2019 teklif
  3. Bütçe
  4. Genel kurul

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