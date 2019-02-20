0553 313 94 23

2019 Üç Aylar ne zaman hangi gün başlayacak? 2019 Recep Şaban Ramazan ayları

Dini vazifelerini yerine getirebilmek için Recep ayının başlangıç tarihini merak eden Müslümanlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, bu ayın başlangıcı için artık kısa bir süre kaldı. Peki, Recep ayı ne zaman başlayacak? 2019 Recep ayı ne zaman? 2019 Üç Aylar ne zaman hangi gün başlayacak?

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:14
2019 Üç Aylar ne zaman hangi gün başlayacak? 2019 Recep Şaban Ramazan ayları

Dini vazifelerini yerine getirebilmek için Recep ayının başlangıç tarihini merak eden Müslümanlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, bu ayın başlangıcı için artık kısa bir süre kaldı. Peki, Recep ayı ne zaman başlayacak? 2019 Recep ayı ne zaman? 2019 Üç Aylar ne zaman hangi gün başlayacak?

2019 Üç Aylar ne zaman hangi gün başlayacak?

'Recep ayı ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İslam dünyasında rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki olan recep ayının başlangıç tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 2019 Recep ayının başlangıç tarihi...

Üç aylar bu yıl 8 Mart 2019'da (1 Recep) başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan'da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan'da başlayacak ve 19 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan ayı da 6 Mayıs’ta başlayacak.

Üç Aylar'ın dindeki yeri nedir?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Üç Aylar duaları nelerdir?

Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:14
  1. Üç Aylar'ın dindeki yeri nedir?
  2. 2019 Üç Aylar ne zaman hangi gün başlayacak?
  3. 2019 Üç Aylar
  4. 2019 Üç Aylar hangi gün
  5. 2019 Recep ayı ne zaman
  6. 2019 Şaban ayı ne zaman
  7. 2019 Ramazan ayı ne zaman
  8. Üç Aylar duaları nelerdir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serdivan’da Gönül Belediyeciliği için bir araya geldiler
    1. Serdivan’da Gönül Belediyeciliği için..
    2. Adana Müzesi’ne ödül
    3. AK Parti'nin acı günü! Binali Yıldırım..
    4. Blokzincir Ekonomisi İstanbul Zirvesi
    5. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde ’Buca’..
    6. "İsrail'in Filistin halkının parasını..
    7. Veliaht Prens Selman: "Yatırımların..
    8. Gördes’e 83 milyon liralık yatırım
    9. Putin’den ABD ve Avrupa’ya INF uyarısı
    10. Mahmud Abbas’tan İsrail’in ödeneklerde..
    11. Simone Kaslowski TÜSİAD yönetim kurulu..
    12. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    13. Hasta gibi girdiler, oksijen tüpünün..
    14. Mısır’da 9 kişi savcıyı öldürdükleri..
    15. TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı
    16. “Doğa tahribatı ve iklim değişikliği..
    17. Akdeniz'de deprem
    18. Bahçeli sinyali verdi! "Böyle bir..
    19. ‘Uluslararası Sağlık Köprüsü’ projesi..
    20. Haluk Alıcık ustalık dönemi..
    21. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürler..
    22. Hatay’da 8 kaçak göçmen yakalandı
    23. "Materyal eksiğimizin tamamını giderdik"
    24. Mersin’deki kazada ölü sayısı 5’e çıktı
    25. Netanyahu-Putin görüşmesi ertelendi
    26. Galatasaray’dan taraftarlarına öneri..
    27. Freni patlayan hafriyat kamyonu,..
    28. Cumhur ittifakı kapsamında geri..
    29. Erdoğan talimatı verdi! Ekip..
    30. "İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"