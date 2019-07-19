2019 TVF Pro Beach Tour - Artvin'in Hopa ilçesinde başlayan plaj voleybolu organizasyonunda erkeklerde 9, kadınlarda 8 takım mücadele ediyor



ARTVİN (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour'da 2019 sezonu, Artvin'in Hopa ilçesinde başladı. TVF ve Hopa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen 2019 TVF Pro Beach Tour'un ilk etabına erkeklerde 9, kadınlarda ise 8 takım katıldı. Plaj voleybolu organizasyonunda erkeklerde günün ilk maçında Hakan Göğtepe-İbrahim Çadır çifti, Fikri Berber-Deniz Dağıstanlı ikilisini 21-13 ve 21-10'luk setlerle yendi. İkinci maçta Nuri Şahin-Caner Çiçekoğlu, Maxim Kuzmin-Andrii Shymanskyi çiftini 21-13 ve 21-14'lik setlerle mağlup etti. Erkeklerde günün son maçında Burak Balıbey-Hamdi Erkan çifti, Davit Chachua-Aleqsandre Zaqaidze'yi 21-14, 21-15'lik setlerle yenmeyi başardı. Kadınlarda Buğra Eryıldız-Khakimzanova Ksenia, Anett Eszter Lutter-Szandra Anett Szombathelyi'yi 16-21, 21-16 ve 15-10'luk setlerle geçerken, Merve Nezir-Bahanur Gökalp ikilisi Ana Diasamidze-Ana Tevdoradze'yi 21-7, 21-16'lık setlerle mağlup etti. Kadınlardaki günün üçüncü karşılaşmasında da Dorottya Szabo-Dominika Hafra ikilisi, Müge Ocakçı-Bahar Toksoy Guidetti çiftini 20-22, 21-17, 10-12'lik setlerle yendi. Günün son maçında da Ebru Karayılan-Ganime Burcu Atasoy ikilisinden oluşan takım Elizabet Palavandishvili-Nana Tsotsonava ikilisinden oluşan ekibi 21-8 ve 21-7'lik setlerle geçti. Geç saatlere kadar devam eden ve yağmur altında oynan karşılaşmaları çok sayıda sporsever izledi. Türkiye Voleybol Federasyonunun 2019 yılı Pro Beach Tour sezonu Hopa etabı, yarın oynanacak müsabakalarla sürecek. Etap, pazar günü yapılacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.





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