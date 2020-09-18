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Aktüel 2019 Türkiye Rallisi Çevresel Yarar Raporu açıklandı
Aktüel

2019 Türkiye Rallisi Çevresel Yarar Raporu açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:05:19 -
2019 Türkiye Rallisi Çevresel Yarar Raporu açıklandı

MUĞLA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) geçen yıl Marmaris'te gerçekleştirilen Türkiye Rallisinin Çevresel Yarar Raporu açıklandı.

ÇEVKO tarafından açıklanan 2019 Rally Turkey Çevresel Yarar Raporu'nda, geri kazanımı sağlanan 25 ton ambalaj atığının çevresel faydaları belirlendi.

Raporda 10,725 ton kağıt, karton ve kompozit ambalaj atığının geri dönüşümüyle yaklaşık 3,6 dönümlük orman alanına denk gelen 182 ağacın kesilmekten kurtarıldığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca 7,425 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümüyle yaklaşık 5 bin 583 litre benzin tasarrufu sağlandığı belirtilen raporda, bununla da yaklaşık 124 aracın deposunu doldurmaya yetecek bir geri kazanım temin edildiği aktarıldı.

Raporda 10,725 ton kağıt, karton, kompozit ambalaj atıkları ile ise yaklaşık 4,4 ailenin yıllık su tüketimine eş değer oranda 283,8 metreküp su tasarrufu sağlandığı bildirildi.

Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla, 50,6 ailenin yıllık elektrik tüketimine denk, 140,140 kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlandığı tespiti de yapıldı.

Raporda, ambalaj atıklarının depolama sahalarına gömülmek yerine geri dönüştürülmesiyle 148,5 metreküp depolama alanından tasarruf edildiği, geri kazanımı sağlanan karbonmonoksit emisyon azaltımının 16,39 ton olduğu, bunun da ortalama bir aracın 60,880 kilometredeki salınımına denk geldiği vurgulandı.

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