2019 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları MEB yerleştirme sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 19 Kasım- 23 Kasım tarihleri arasında, sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 28 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında alınıyor. MEB sözleşmeli öğretmen tercih kılavuzuna göre, 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları ne zaman yapılacak? MEB 2019 sözleşmeli öğretmenlik atama son dakika haberleri…

2019 öğretmen atamaları ne zaman?Öğretmen atama başvuru şartları nelerdir? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 19 Kasım- 23 Kasım tarihleri arasında, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 3 Aralık 2018 tarihinde, sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek. Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru daha sonra ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un atanamayan öğretmenlerle ilgili yaptığı araştırma neticesinde yaklaşık 650 bin öğretmen adayının atama beklediği MEB’in ise şu anda 100 bin öğretmen ihtiyacı olduğu ifade edilirken Bakan Selçuk’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede 100 bin öğretmen ataması için destek göreceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 bin öğretmen alımı ve atama planlaması için Bakan Selçuk’a destek verdiği ve planlamanın Şubat 2019’a kadar açıklanacağı açıklandı.

MEB sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemlerinin ardından MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 7 Şubat 2019 tarihinde açıklanacak. Güvenik soruşturmasının akabinde atama kararnamelerinin il ve ilçelere gönderilmesi ile yeni atanan öğretmenler görevlerine başlayacak. Yeni atanan öğretmenlerin Mart-Nisan aylarında göreve başlayacağı ön görülmekte.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.6. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.