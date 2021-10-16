  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 2019 rakamı 2023’te yakalanır
Ekonomi

2019 rakamı 2023’te yakalanır

TAV Havalimanları CEO’su Sani Şener, “2021’de 2019’da taşıdığımız yolcu adedinin yüzde 51-52’sine geldik. 2019 rakamını ancak 2023’te yakalarız” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 22:23:00 -
2019 rakamı 2023’te yakalanır

Şener, ayrıca “Gelirlerimizin yüzde 70’ini yurt içinden yüzde 30’unu da yurt dışından elde ediyorduk. Ancak Almatı Havalimanı’nı devralmamızla durum değişti. Bu havalimanının da etkisiyle yurt dışının ciromuzdaki payı yüzde 30’dan 47’ye yükseldi” şeklinde konuştu.

Toparlanma söz konusu

Tunus’ta 200 milyon Euro civarında borç indirimi yaptıklarını da aktaran Şener, “Bu adımın kârlılığımıza ciddi bir katkısı olacaktır” dedi.
Şener, TAV hisselerindeki yabancı takasıyla ilgili olarak ise şu açıklamalarda bulundu: “Pandemi öncesinde yabancı yatırımcı oranı yüzde 85 civarındaydı. Salgın sürecinde bu oran yüzde 56-60’lara geriledi. Burada toparlanma söz konusu. Hissemiz hak ettiği yerde değil, Almatı’nın ciddi yansıması olacağını düşünüyorum. Gereksiz hiçbir harcamayı yapmadık. Kısa çalışma ödeneğinin çok büyük katkısı oldu. Yüzde 50 temettü politikamız devam edecek.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mutasyon koronavirüs olanlar dikkat! Kör olabilirsiniz
Gündem

Mutasyon koronavirüs olanlar dikkat! Kör olabilirsiniz

Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, koronavirüsün gözdeki retinayı enfekte edebileceğini ve hastalığın bu şekilde vücuda yayılabileceğini..
Bu da mı tesadüf? Dilek İmamoğlu'nun el değdirdiği kitapta ilginç detay
Gündem

Bu da mı tesadüf? Dilek İmamoğlu'nun el değdirdiği kitapta ilginç detay

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun öncülüğünü yaptığı "İlham Veren Adımlar" adlı kitap ile ilgili ilginç detaylar ..
Merkel'in
Gündem

Merkel'in "koalisyon" sözlerine Başkan Erdoğan'dan güldüren cevap: Bana şikayet ediyordun

Angela Merkel ile birlikte kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan, "Koalisyonlardan memnunum" diyen Almanya başbakanına "Gelip bana şika..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay