2019 rakamı 2023’te yakalanır

Şener, ayrıca “Gelirlerimizin yüzde 70’ini yurt içinden yüzde 30’unu da yurt dışından elde ediyorduk. Ancak Almatı Havalimanı’nı devralmamızla durum değişti. Bu havalimanının da etkisiyle yurt dışının ciromuzdaki payı yüzde 30’dan 47’ye yükseldi” şeklinde konuştu.

Toparlanma söz konusu

Tunus’ta 200 milyon Euro civarında borç indirimi yaptıklarını da aktaran Şener, “Bu adımın kârlılığımıza ciddi bir katkısı olacaktır” dedi.

Şener, TAV hisselerindeki yabancı takasıyla ilgili olarak ise şu açıklamalarda bulundu: “Pandemi öncesinde yabancı yatırımcı oranı yüzde 85 civarındaydı. Salgın sürecinde bu oran yüzde 56-60’lara geriledi. Burada toparlanma söz konusu. Hissemiz hak ettiği yerde değil, Almatı’nın ciddi yansıması olacağını düşünüyorum. Gereksiz hiçbir harcamayı yapmadık. Kısa çalışma ödeneğinin çok büyük katkısı oldu. Yüzde 50 temettü politikamız devam edecek.”