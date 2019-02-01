2019 PTT memur alımı başvuru şartları | KPSS'siz personel alımları

PTT personel alımı başvuru şartları ve ilanı 2019 yılı itibariyle milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. PTT KPSS’siz personel alımı 2019 PTT personel memur başvuru şartları nasıl sorusuna yanıt aranıyor. 2019 Şubat PTT personel alımı hakkında vatandaşlar merakla sorgulama yapıyor. PTT KPSS’siz memur personel alımı başvuru şartları nasıl? İlan için geri sayım devam ederken mezuniyet şartı ile ilgili beklenen açıklama geldi. PTT personel alımı başvuru tarihi ve mezuniyet şartı neler? İşte detaylar...

2019 yılı PTT personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken, alımı yapılacak kadrolar ve mezuniyet şartları belli oldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019/1 kapsamında KPSS şartsız kamu PTT personeli alımı yapılacağı ifade edildi. PTT 2019/1 personel alımlarına ilişkin tüm detaylara PTT İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nce açıklandı.

PTT kendi içeriğinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşla memur ve personel alımı yapacak. İŞKUR üzerinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında ilana çıkan PTT Başmüdürlüğüne, geçici süreli çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır.

PTT resmen duyurdu

Şirketimizin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen yapılan 2018/1 personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanacaktır.

Başarı puanına göre asil olarak yerleşen adaylar, atanma şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespiti için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle birlikte 31/12/2018 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (14/01/2019 mesai sonuna kadar) Merkez Teşkilatına atanmaya hak kazananların PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatına atanmaya hak kazananların ise ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine başvurmaları gerekmektedir.

2019 PTT personel alımları

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklamalara göre PTT 55 bin personel alımı yapacak. PTT personel alımlarında KPSS şartının aranmayacağı daha önceden belirtilmişti. PTT 55 bin KPSS şartı olmadan personel alımı genel şartları neler?

PTT Personel alımı başvuru şartları neler?

PTT doğrultusundan personel alım ilanları yayımlanmaya devam etmekte. Yayımlanan ilanlara göre personel alımlarında KPSS şartı aranmayacaktır. Aynı vakitte kamu personeli alımına dair genel şartlar belirtilirken müracaat detayları da adaylarla paylaşıldı.

PTT'den personel alımı müjdesi! PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacağını açıkladı . Milyonlarca bireyin beklediği güzel haber PTT'den geldi. PTT kendi içeriğinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlar memur ve personel alımı yapacak.

KPSS'siz PTT İş Başvurusu - PTT bünyesine alınacak olan 5 bin personel alımında adaylara verilen göreve başlama süresi tarihiyle alakalı olarak sorunlar yaşanıyor. 2018/1 5 bin personel alımı sürecinde adaylara beklemeleri gereken süre açıklandı ve bir an önce görev başı yapmak isteyen adayları üzen haber geldi.

Baraj puan kaç olacak?

Yeni sınav sisteminde dağıtıcı ile büro baraj puanı yine 50 olacak. Diğer bölümler için de sözlü mülakat puanı minimum 70.

PTT 2019 personel alımı ne zaman başlayacak?

2019/1 PTT personel alımlarının Şubat ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Açıklama PTT İnsan Kaynakları tarafından bizzat açıklanacak.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesine her yıl düzenli olarak kamu personeli alımları yapılıyor ve yapılan alımlarda ise kadrolar açıklanarak daha sonra süreç başlıyor.