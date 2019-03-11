2019 MSÜ sınavına nerede gireceğim, Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi sorgula

MSÜ sınav giriş belgesi 2019 yayınlandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak 2019, MSÜ sınav giriş belgesi, MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu? soruları 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girecek olan adaylar tarafından merak edilmekte. 2018 MSÜ sınav giriş belgesi, sınav tarihinden 9 gün önce paylaşılmıştı. Peki 2019 MSÜ sınavına nerede gireceğim? Sorusuna ilişkin son dakika Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) haberleri.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru süreci 27 Şubat’ta sona erdi. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar şimdi MSÜ sınav tarihini ve sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MSÜ sınavı başvurularının tamamlanması ardından gözler tarih ve sınav giriş belgesine çevrildi. Bir yandan sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da “MSÜ sınavı ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu?” gibi sorularına yanıt arıyor.

2019 MSÜ sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre; 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapılacak.

MSÜ sınav girişi yerleri belli oldu mu?

Geçtiğimiz yıl MSÜ sınav giriş belgesi, sınav tarihinden 9 gün önce paylaşılmıştı. 2018 yılı baz alındığında bu yılki MSÜ sınav yerlerinin 29 Mart tarihinde belli olması bekleniyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

MSÜ sınav süresi ne kadar

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

2019 – MSÜ askeri öğrenci temin faaliyetleri

2018-TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylarımız istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden 2019-YKS'nin diğer oturumlarına katılabileceklerdir. Ancak 2018-TYT puanı ile 2019 yılı TYT sınavına girmeyecek adaylarımızın 2018-TYT puanlarının MSB tarafından TYT puanına konulan taban puanın altında kalması durumunda askeri öğrenci adaylıklarının sonlandırılacağını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.