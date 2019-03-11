0553 313 94 23

2019 MSÜ sınavına nerede gireceğim, Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi sorgula

MSÜ sınav giriş belgesi 2019 yayınlandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak 2019, MSÜ sınav giriş belgesi, MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu? soruları 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girecek olan adaylar tarafından merak edilmekte. 2018 MSÜ sınav giriş belgesi, sınav tarihinden 9 gün önce paylaşılmıştı. Peki 2019 MSÜ sınavına nerede gireceğim? Sorusuna ilişkin son dakika Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) haberleri.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:47
2019 MSÜ sınavına nerede gireceğim, Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi sorgula

MSÜ sınav giriş belgesi 2019 yayınlandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak 2019, MSÜ sınav giriş belgesi, MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu? soruları 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girecek olan adaylar tarafından merak edilmekte. 2018 MSÜ sınav giriş belgesi, sınav tarihinden 9 gün önce paylaşılmıştı. Peki 2019 MSÜ sınavına nerede gireceğim? Sorusuna ilişkin son dakika Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) haberleri.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru süreci 27 Şubat’ta sona erdi. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar şimdi MSÜ sınav tarihini ve sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MSÜ sınavı başvurularının tamamlanması ardından gözler tarih ve sınav giriş belgesine çevrildi. Bir yandan sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da “MSÜ sınavı ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu?” gibi sorularına yanıt arıyor.

2019 MSÜ sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre; 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapılacak.

MSÜ sınav girişi yerleri belli oldu mu?

Geçtiğimiz yıl MSÜ sınav giriş belgesi, sınav tarihinden 9 gün önce paylaşılmıştı. 2018 yılı baz alındığında bu yılki MSÜ sınav yerlerinin 29 Mart tarihinde belli olması bekleniyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

MSÜ sınav süresi ne kadar

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.  Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. 

2019 – MSÜ askeri öğrenci temin faaliyetleri

2018-TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylarımız istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden 2019-YKS'nin diğer oturumlarına katılabileceklerdir. Ancak 2018-TYT puanı ile 2019 yılı TYT sınavına girmeyecek adaylarımızın 2018-TYT puanlarının MSB tarafından TYT puanına konulan taban puanın altında kalması durumunda askeri öğrenci adaylıklarının sonlandırılacağını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:47
  1. Msü
  2. 2019 msü sınavı ne zaman
  3. msü sınav yerleri
  4. son dakika
  5. haberler
  6. msü sınav giriş belgesi
  7. msü sınavına nerede gireceğim
  8. msü 2019 başvuru ne zaman
  9. msü 2019 sınav tarihi
  10. 2019 msü sınavı başvuru tarihi
  11. 2019 2020 msü sınavı ne zaman
  12. msü 2019 başvuru tarihi
  13. 2019 msü sınavı konuları
  14. 2019'da msü sınavı olacak mı
  15. msü sınav soruları
  16. msü sınav konuları 2019
  17. msü sınav soruları konuları
  18. msü puan hesaplama
  19. milli savunma üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seka Devlet Hastanesi Korosu’ndan Tıp Bayramı’na özel konser
    1. Seka Devlet Hastanesi Korosu’ndan Tıp..
    2. Başkan Sekmen’den 12 Mart mesajı
    3. GRAFİKLİ - SANAL DÜNYANIN GERÇEK..
    4. Hamleler okullar arası il birinciliği..
    5. Diyanet-Sen Bingöl Şubesinden ezana..
    6. Geleneksel sanatlar ekonomiden de..
    7. Vali Çakacak’ın İstiklâl Marşı kutlama..
    8. Almanya'dan akılalmaz Türkiye çıkışı!
    9. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    10. Üniversite personel alımı 2019 hangi..
    11. Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün adayı..
    12. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    13. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş seçim..
    14. Başkan Adayı Taşyürek annelerle bir..
    15. Böcek: "Lara Kent Parkını halkımıza..
    16. Elektrikte de hedef yerli ve..
    17. Trabzonspor’da kritik hafta
    18. Palandöken: Çırakların staj süresi..
    19. Başkan adayı Yazıcı’dan gençlere..
    20. Halkalı-Gebze banliyö hattının test..
    21. Berlin’de İzmir rüzgârı esti
    22. Başkan adayı Özlü bir günde 1 milyon..
    23. Down Sendromlu İrfan’ın askerlik..
    24. Amber Türkmen’e hafta sonunda sürpriz..
    25. Bakan Albayrak’tan büyüme rakamları..
    26. Bahçelievler’de anne kız cinayetinde..
    27. "Muhasebeciler, devlet ile vatandaş..
    28. Türkiye’nin 8. ÇEMATEM’i Samsun’da..
    29. Ömer Günel; “Kuşadası’na yeni bir kent..
    30. (Özel) Antalya’da turistler..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!