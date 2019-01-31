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2019 MSB uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? 2019 MSB uzman erbaş alımları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 yılı için uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak olan uzman erbaş alımı için en az lise ve dengi okul mezunu şartı aranacak. Peki, 2019 MSB uzman erbaş alımı ne zaman? 2019 MSB uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı?

31 Ocak 2019 Perşembe 19:04
2019 MSB uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? 2019 MSB uzman erbaş alımları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 yılı için uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak olan uzman erbaş alımı için en az lise ve dengi okul mezunu şartı aranacak. Peki, 2019 MSB uzman erbaş alımı ne zaman? 2019 MSB uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı?

MSB KKK uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapacaktır. K.K.K.lığında Sözleşmeli er ve erbaş olarak görev yapan adaylar müracaatlarını K.K.K.lığına yapacaklardır.

Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip edere k yapacağı işlemleri öğr enmesi kendi sorumluluğundadır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

MSB uzman erbaş alımına kimler başvurabilir?

Uzman erbaşlık için aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar;

(1) Uzman Onbaşı olarak sadece Piyade Sınıfı Komando branşına,

(2) Uzman Çavuş olarak ise TABLO-1'de belirtilen sınıf ve branşlarda sınıflandırmaları K.K.K.lığınca yapılacaktır.

MSB uzman erbaş alımı başvuru koşulları neler?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

(a) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(b) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

(4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(5) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

(6) Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

(7) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil),astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

(9) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

(10) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(11) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

2019 MSB uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).

(2) Seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, SMS duyurusu ile internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 19:04
  1. 2019 MSB uzman erbaş alımı
  2. 2019 MSB uzman erbaş alımı ne zaman
  3. 2019 MSB uzman erbaş alımı sonuçları
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