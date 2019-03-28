İslam aleminde ‘Allah'a yükseliş ve arınma’ olarak kabul edilen Miraç Kandili, son günlerin en çok araştırılan konularından biri oldu. Kandil ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek ve çeşitli hazırlıklar yapmak isteyen Müslümanlar, Miraç Kandili’nin 2019 tarihini merak ediyor. Peki, 2019 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili ayın kaçında? Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Miraç Kandili ne zaman?

İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan’ı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar, 8 Mart Cuma günü itibariyle başladı. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Berat Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili 7 Mart’ta idrak edildi. Şimdi ise gözler Miraç Kandili tarihinde.

Receb ayının 26. günü idrak edilecek olan kandilin tarihi Diyanet Dini Günler Takvimi içerisinde yerini almıştı. Buna göre, Mirac Kandili 2019 yılında 2 Nisan 2019 Salı gününe denk gelecek.