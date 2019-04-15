2019 LGS başvuruları ne zaman sona eriyor?

8. sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav başvurularında son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınav başvuruları 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı. MEB 2019 LGS sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na göre, Türkiye genelinde 1526 liseye 139 bin 120 öğrenci sınavla alınacak. Aralarında fen, sosyal bilimler, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin teknik programları ve özel program ile proje uygulayan liselerin olduğu bu kurumlara gitmek isteyen adaylar, başvurularını 14 Nisan 23.59’a kadar elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapılacaktı. 2019 LGS sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta duyurulacak. Adaylar sonuçlarını 24 Haziran’da öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, LGS sınav başvurularını 17 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek.