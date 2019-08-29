2019 KPSS sınav sonuçları açıklandı! KPSS sınav sonuçları bugün açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) memur adayları için 2019 KPSS sonuçlarını ÖSYM giriş sonuç sayfasında duyurdu. Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve alan sınavlarına girenler adayların merak ettiği KPSS lisans sınav sonucu duyurulmasının ardından yerleştirme süreci başlayacak.

KPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Böylelikle, adayların memuriyet tercihlerinde kullanabilecekleri puanları kesinleşmiş oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından, elde ettikleri puanları görüntülemek isteyen yüz binlerce vatandaş KPSS sonuçları sorgulama işlemleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 2019 KPSS sonuçları açıklandıI! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün'ün belirttiği üzere, 2019 KPSS sınav sonuçları bugün açıklandı ve sorgulamaya açıldı. KPSS sonuçları sorgulama sayfası Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından ÖSYM AİS sayfası ile KPSS sınav sonuçları sorgulama işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilir, merak ettiğiniz tüm bilgileri görüntüleyebilirsiniz. KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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