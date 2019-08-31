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2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

- A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti:- "Şu ana kadar yaptıklarımızla alakalı çok mutluyuz"- Takım kaptanı Eda Erdem Dündar: - "Hedefimiz finale kadar gitmek"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:54
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası


ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda yarın Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takım'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, "Şu ana kadar yaptıklarımızla alakalı çok mutluyuz." dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Eda Erdem Dündar, son 16 turu maçları öncesi Ankara'da bir otelde düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

"Şu ana kadar yaptıklarımızla alakalı çok mutluyuz." diyen Guidetti, "Özellikle Ankara'da böyle muhteşem bir seyirciyle oynadığımız için çok keyifliyiz. Her geçen gün biraz daha artan bir kalabalıkla oynadık. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Guidetti, A Grubu'nu ikinci sırada tamamladıklarını hatırlatarak, "Takımımız turnuvanın ilk bölümünde çok olağanüstü oynamadı ama yeterince iyiydik. Şu an turnuvanın en can alıcı bölümündeyiz. Çünkü bundan sonra her maç aslında ölmek ya da kalmak demek. Turnuvanın bundan sonraki bölümünü bu şekilde oynayacağız." diye konuştu.

Milli takımın son 16 turundaki rakibi Hırvatistan'ı da değerlendiren Guidetti, şunları kaydetti:

"Hırvatistan da turnuvanın ilk bölümünde gerçekten iyi işler çıkardı. Onlar da her maçta kendilerini geliştirerek oynadılar. Fiziksel olarak yüksek oyunculara sahip bir takım. Pasör çaprazı mevkiinde oynayan Fabris hücum yükünü çeken oyuncuları. Atak yüzdesi olarak da şu ana kadar çok iyi seviyede. Bundan sonraki maçların çok önemli olduğunun farkındayız. Odaklanarak, sadece bu maçları düşünerek hazırlığımızı tamamlayacağız."


- "İlk 8'e adımızı yazdırmak istiyoruz"


Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Şu an tamamıyla Hırvatistan maçını düşünüyoruz. Bu maçı kazanıp ilk 8'e adımızı yazdırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eda, grupta 5'te 4 yaptıklarını dile getirerek, "5 maçta da iyi mücadele ettik. İnanılmaz bir seyirciyenin önünde oynadık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Grubu en kötü ikinci bitirmek istiyorduk. Onu da başardık. İlk 16'dayız, Hırvatistan ile oynuyoruz. Hedefimiz finale kadar gitmek. İlk önce Hırvatistan'ı geçip, sonrasında rakibimizi bekleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Ankara seyircisinden desteklerini aynı şekilde sürdürmelerini isteyen milli voleybolcu, şunları aktardı:

"Kendi hatalarımızı biraz azaltıp takım olarak daha iyi oynarsak önümüzün çok açık olduğunu düşünüyorum. Hepimiz 5'te 4 yaptığımız için çok heyecanlıyız, mutluyuz. Şu an tamamıyla Hırvatistan maçını düşünüyoruz. Bu maçı kazanıp ilk 8'e adımızı yazdırmak istiyoruz."

Türkiye ile Hırvatistan arasında yarın Ankara Spor Salonu'nda oynanacak son 16 turu karşılaşması saat 19.30'da başlayacak.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:54
  1. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
  2. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti
  3. Eda Erdem Dündar
  4. Voleybol

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