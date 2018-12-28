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2019 Hac kura sonuçları İstanbul

Diyanet 2019 hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunan milyonlarca hacı adayının dört gözle beklediği ve kendisinin de o listede yer alması için dua ettiği hac kuraları bugün çekiliyor. Peki 2019 hac kura çekim sonuçları açıkladı. 2019 hac kura çekimi sonuçlarına göre hacca gitmeye hak kazananların isimleri son dakika. Hac 2019 kura sonuçları İstanbul.

28 Aralık 2018 Cuma 15:36
2019 Hac kura sonuçları İstanbul

Diyanet 2019 hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunan milyonlarca hacı adayının dört gözle beklediği ve kendisinin de o listede yer alması için dua ettiği hac kuraları bugün çekiliyor. Peki 2019 hac kura çekim sonuçları açıkladı. 2019 hac kura çekimi sonuçlarına göre hacca gitmeye hak kazananların isimleri son dakika. Hac 2019 kura sonuçları İstanbul.

2019 yılının hac kuraları, 28 Aralık Cuma günü Diyanet İşleri Konferans Salonu'nda yapılacak organizasyonla gerçekleşecek. Saat 15.00'da başlayacak olan çekiliş, canlı yayınla takip edilebilecek. Kura sonuçları ise 23.00'da internet üzerinde yer alacak.

2019 hac kura çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hacı adaylarının merakla beklediği hac kuraları, Diyanet TV üzerinden 14.45 itibariyle canlı izlenmeye başlandı. 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı, sorgulama ekranını takip edebilecek. Diyanet TV canlı izlemek için tıklayınız

Hac kesin kayıtlar ne zaman yapılacak?

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek. 28 Aralık 2018 tarihinde çekilecek ve aynı gün açıklanacak hac kura sonuçlarına göre hac kaydı yapmaya hak kazanan hacı adayları 02 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında ise kesin hac kaydı işlemlerini yaptırabilecek.

2019 Hac kura sonuçları için tıklayınız

Hac kesin kayıtlar ne zaman yapılacak?

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek. 28 Aralık 2018 tarihinde çekilecek ve aynı gün açıklanacak hac kura sonuçlarına göre hac kaydı yapmaya hak kazanan hacı adayları 02 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında ise kesin hac kaydı işlemlerini yaptırabilecek. Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak. Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:36
  1. 2019 Hac kura sonuçları İstanbul
  2. hac diyanet gov tr
  3. hac kura sonuçları 2019 istanbul

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