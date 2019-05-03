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2019 fitre miktarı ne kadar? Diyanet 2019 Ramazan fitre zekat bedeli

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların merak ettiği konulardan biri de fitre ve zekat bedeli ne kadar sorusunun yanıtı oldu. Vatandaşlar 2019 ramazan fitre ne kadar zekat ne kadar sorgulamaları yapıyor. Peki 2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı fitre ve zekat bedeli için ne dedi? İşte ayrıntılar...

03 Mayıs 2019 Cuma 20:18
2019 fitre miktarı ne kadar? Diyanet 2019 Ramazan fitre zekat bedeli

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların merak ettiği konulardan biri de fitre ve zekat bedeli ne kadar sorusunun yanıtı oldu. Vatandaşlar 2019 ramazan fitre ne kadar zekat ne kadar sorgulamaları yapıyor. Peki 2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı fitre ve zekat bedeli için ne dedi? İşte ayrıntılar...

2019 fitre ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Bir fitre bedeli 23 Türk Lirasıdır.

Fite nedir? Kimlere verilir?

Fitre yani sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her Müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır. Fitre, orucun kabulüne, ölüm sekeratından ve kabir azâbından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram gününün neş'esinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır. Bu cihetle fitre, insanî bir hayır ve medeni bir vazifedir.

Zekatın ve fitrenin kimlere verilip kimlere verilemeyeceği İslam dininin kitabı Kuran'ı Kerim'de yer almaktadır. Fitre ve zekatın kimlere verildiği önemli olduğu kadar kimlere verilemeyeceği de bir o kadar önem arz etmektedir.

Fitre; ailedeki anneye ya da babaya, kız ya da erkek çocuklarına yani evlatlara, torunlara, eşlere, büyük anne / anneannelere, dedelere ve kafirlere verilmez.

Bununla beraber fitre; kardeşe, geline ve damada, kayınpedere ya da kayınvalideye, üvey kardeşe, üvey babaya, üvey anneye, üvey evlada verilebilir. Aynı zamanda hala, amca, dayı gibi ikinci dereceden akrabalara fitre vermek de büyük sevap sayılır. Borçlu ya da fakir, yoksul kimselere fitre vermek ise en büyük sevaptır.

Zekat nasıl hesaplanır?

Türkiye Diyanet Vakfınca, vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için internet sitesi kuruldu.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), vatandaşların İslam'ın şartlarından biri olan zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek amacıyla özel bir internet sitesi kuruldu. TDV tarafından "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" projesi kapsamında, kurulan "zekathesapla.tdv.org" internet sitesinde, "Nakit ve Gayrimenkul", "Zirai Mahsul", "Yer Altı Zenginlikleri" ile "Saime Hayvanlar" gibi başlıklarda mal varlıkları kalem kalem hesaplanarak yükümlünün vermesi gereken zekat miktarı belirleniyor.

Fitre (Sadaka-i fıtır) ne zaman verilir?

Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak Bayram sabahına kadar fitre verilmemiş ise, Bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

 

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 20:18
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