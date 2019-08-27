2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu: Sırbistan





İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Sırbistan Basketbol Milli Takımı, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'in ev sahipliği yapacağı 2019 FIBA Dünya Kupası'nda İtalya, Angola ve Filipinler ile D Grubu'nda mücadele edecek.

Yugoslavya'nın 1991'de dağılmasıyla 1994'teki Dünya Kupası'nda yer almasına izin verilmeyen Sırbistan, daha sonra gerçekleştirilen 5 turnuvaya da katıldı.

FIBA dünya sıralamasında 4. basamakta yer alan Sırbistan'ın 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma serüveni, Dünya Kupası geçmişi, aday kadrosu, öne çıkan oyuncuları ve turnuvadaki maç takvimi şöyle:





- Kupaya katılma mücadelesi





Sırbistan Basketbol Milli Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunda grubunu ikinci sırada bitirdi.

Almanya, Gürcistan ve Avusturya ile G Grubu'nda mücadele eden Sırbistan, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle adını ikinci tura yazdırdı.

Avrupa temsilcisi, ikinci turda H Grubu'nu ilk 3 sırada tamamlayan Yunanistan, İsrail ve Estonya ile mücadele etti. Birlikte geldiği takımlara karşı alınan sonuçların taşındığı ikinci turda 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Sırbistan Milli Takımı, L Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.





- Dünya Kupası geçmişi





Yugoslavya'nın 1991'de dağılmasıyla 1994'teki turnuvaya katılmasına izin verilmeyen Sırbistan, Dünya Kupası'nda 6. kez mücadele edecek.

Katıldığı ilk şampiyona Yunanistan 1998 ve ardından düzenlenen ABD 2002'de üst üste 2 şampiyonluk kazanan Sırbistan, 2006'da ise 11. sırada kaldı.

2010'da Türkiye'de düzenlenen turnuvayı 4. basamakta tamamlayan Avrupa temsilcisi, 2014 İspanya'da ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Sırbistan Milli Takımı, dünya kupalarında 42 maça çıktı. Bu maçlardan 28'ini kazanan Avrupa ülkesi, 14 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.





- Aday kadro





Sırbistan Milli Takımı ile oyunculuk döneminde 1 Dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu yaşayan Sasha Djordjevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Sırbistan'ın 2019 FIBA Dünya Kupası aday kadrosu şöyle:

Marko Simonovic, Bogdan Bogdanovic, Nemanja Bjelica, Vladimir Lucic, Miroslav Raduljica, Stefan Bircevic, Nikola Jokic, Nikola Milutinov, Vasilije Micic, Marko Guduric, Stefan Jovic, Boban Marjanovic, Milos Teodosic.





- Öne çıkan oyuncuları





1990'ların ortasından itibaren Vlade Divac, Peja Stojakovic ve Dejan Bodiroga gibi isimlerin sürüklediği Sırbistan, Dünya Kupası kadrosunda birçok önemli oyuncuyu barındırıyor.

Türk ekiplerinde de forma giymiş tanıdık isimlerin yer aldığı Avrupa ülkesinin kadrosunda, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Sacramento Kings forması giyen eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic, Anadolu Efes ile geçen sezon başarılı bir sezon geçiren Vasilije Micic, Fenerbahçe Beko'da sergilediği performansın ardından Memphis Grizzlies ile anlaşan Marko Guduric ve Philadelphia 76ers'ta görev yapan Boban Marjanovic dikkati çekiyor.

NBA'de fazla forma şansı bulamayan ve bir süre önce İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna takımı ile sözleşme imzalayan Milos Teodosic'in ise iyileşme süreci devam ediyor. 32 yaşındaki skorer oyuncu kurucunun 12 kişilik Dünya Kupası kadrosunda yer alması beklenmiyor.





- Maç takvimi





Sırbistan'ın D Grubu'nda Foshan kentindeki Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel Arena'da yapacağı maçların TSİ programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

10.30 Angola-Sırbistan

2 Eylül Pazartesi:

14.30 Sırbistan-Filipinler

4 Eylül Çarşamba:

14.30 İtalya-Sırbistan



