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2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu: İtalya

İtalya Milli Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, Angola ve Filipinler ile D Grubu'nda mücadele edecek- Dünya Kupası'nda 13 yıl aradan sonra sahne alacak Avrupa temsilcisi, 8 kez katıldığı turnuvada en büyük başarısına 1970 ve 1978'de 4. olarak ulaştı

27 Ağustos 2019 Salı 11:25
2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu: İtalya


İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - İtalya Basketbol Milli Takımı, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, Angola ve Filipinler ile D Grubu'nda mücadele edecek.

FIBA dünya sıralamasında 13. basamakta yer alan Avrupa temsilcisi, 13 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacak.

Organizasyonda 9. kez sahne alacak İtalya'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma serüveni, Dünya Kupası geçmişi, aday kadrosu, öne çıkan oyuncuları ve turnuvadaki maç takvimi şöyle:


- Kupaya katılma mücadelesi


İtalya Milli Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunda grubunu lider tamamladı.

Hollanda, Hırvatistan ve Romanya ile D Grubu'nda yer alan İtalya, 6 maçın 4'ünü kazanarak ikinci tura yükseldi.

Avrupa temsilcisi, ikinci turda ise C Grubu'nu ilk 3'te tamamlayan Litvanya, Polonya ve Macaristan ile mücadele etti. Birlikte geldiği takımlara karşı alınan sonuçların taşındığı ikinci turda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan İtalya Milli Takımı, J Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.


- Dünya Kupası geçmişi


İtalya Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası'nda 9. kez mücadele edecek.

Son 2 Dünya Kupası'na katılamayan Avrupa temsilcisi, turnuva tarihindeki en büyük başarısına ise 1970 ve 1978'de 4. olarak ulaştı.


- Aday kadro


İtalyan başantrenör Romeo Sacchetti'nin çalıştırdığı Avrupa ülkesinin 2019 FIBA Dünya Kupası aday kadrosu şöyle:

Awudu Abass, Marco Belinelli, Paul Biligha, Jeff Brooks, Luigi Datome, Amedeo Della Valle, Ariel Filloy, Danilo Gallinari, Alessandro Gentile, Daniel Hackett, Giampaolo Ricci, Brian Sacchetti, Amedeo Tessitori, Luca Vitali


- Öne çıkan oyuncuları


İtalya Milli Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda en büyük kozu, kariyerlerini Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sürdüren Marco Belinelli ile Danilo Gallinari olacak.

Avrupa temsilcisi, San Antonio Spurs'ta forma giyen oyun kurucu şutör Belinelli ile Los Angeles Clippers'ta oynayan skorer Gallinari'nin yanı sıra Fenerbahçe Beko'da görev yapan Luigi Datome ile organizasyonda başarı kovalayacak.

Fenerbahçe Beko'da geçirdiği 2 sezonun ardından NBA'in yolunu tutan Nicolo Melli ise sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamayacak.


- Maç takvimi


İtalya'nın D Grubu'nda Foshan kentindeki Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel Arena'da yapacağı maçların TSİ programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

14.30 Filipinler-İtalya

2 Eylül Pazartesi:

10.30 İtalya-Angola

4 Eylül Çarşamba:

14.30 İtalya-Sırbistan

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:25
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
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  3. İtalya
  4. İtalya Basketbol Milli Takımı

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