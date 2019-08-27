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2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu: Angola

- Angola, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, İtalya ve Filipinler ile D Grubu'nda mücadele edecek- Dünya Kupası'na 7 kez katılan Afrika temsilcisi, en iyi derecesine ise 2006'da 9. olarak ulaştı

27 Ağustos 2019 Salı 11:30
2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu: Angola


İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Angola Basketbol Milli Takımı, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, İtalya ve Filipinler ile D Grubu'nda mücadele edecek.

FIBA dünya sıralamasında 39. basamakta yer alan Angola, Dünya Kupası'nda 8. kez sahneye çıkacak.

Afrika temsilcisinin 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma serüveni, Dünya Kupası geçmişi, kadrosu ve turnuvadaki maç takvimi şöyle:


- Kupaya katılma serüveni


Angola Basketbol Milli Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ilk turunda grubunu lider tamamladı.

Mısır, Fas ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile C Grubu'nda yer alan Angola, 6 maçın 4'ünü kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

Afrika temsilcisi, ikinci turda ise A Grubu'nu ilk 3 sırada tamamlayan Tunus, Kamerun ve Çad'ın bulunduğu E Grubu'nda mücadele etti. Birlikte geldiği takımlara karşı alınan sonuçların taşındığı ikinci turda çıktığı 6 müsabakanın 5'inden galip ayrılan Angola, grup ikincisi olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.


- Dünya Kupası geçmişi


1975'te Portekiz'den ayrılarak bağımsızlığını kazanan Angola, dünya kupası finallerinde 7 kez mücadele etti.

1986, 1990, 1994, 2002, 2006, 2010 ve 2014'te düzenlenen turnuvalara katılan Afrika temsilcisi, 1982 ve 1998'de gerçekleştirilen dünya kupası organizasyonunda ise yer alamadı.

Angola, dünya kupası tarihinde en iyi derecesine ise 2006'da Japonya'da düzenlenen turnuvada 9. olarak ulaştı.


- Kadro


ABD'li Will Voigt'un başantrenörlüğünü yaptığı Angola Milli Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Jose Antonio, Olimpio Cipriano, Jaques Conceicao, Gerson Domingos, Jerson Goncalves, Valdelicio Joaquim, Hermenegildo Divaldo Mbunga, Eduardo Mingas, Reggie Moore, Carlos Morais, Yanick Moreira, Leonel Paulo.


- Maç takvimi


Angola'nın D Grubu'nda Foshan kentindeki Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel Arena'da yapacağı maçların TSİ programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

10.30 Angola-Sırbistan

2 Eylül Pazartesi:

10.30 İtalya-Angola

4 Eylül Çarşamba

10.30 Angola-Filipinler

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:30
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Angola
  3. Angola Basketbol Milli Takımı
  4. Basketbol

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