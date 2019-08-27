2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: Tunus





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Tunus, Afrika elemelerini lider tamamlayarak bu hakkı yakaladı.

Elemelerin 1. turunda Kamerun, Çad ve Gine ile yaptığı 6 maçı da kazanan Tunus, üst tura yükseldi. 2. turda Angola, Mısır ve Fas ile maçlarını oynayan Tunus, 2 kez yenilmesine rağmen lider olarak Dünya Kupası'na katılmayı başardı.

Tunus, tarihinde 2. kez Dünya Kupası'nda yer alacak. İlk kez Türkiye'nin 2010'da ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda mücadele eden Tunus, başarısız sonuçlar almaktan kurtulamadı. Tunus, bu turnuvada oynadığı 5 maçı da mağlubiyetle tamamladı ve organizasyonun en kötü takımı oldu.





- Kadro





Afrika temsilcisinde İtalya'nın Olimpia Milano takımında forma giyen oyun kurucu Michael Roll ile NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'in pivotu Salah Mejri de Dünya Kupası'nda forma giyecek.

Tunus'in 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Omar Abada, Muhammed Abassi, Makram Ben Romdhane, Ziyed Chennoufi, Mourad El Mabrouk, Mokhtar Ghayaza, Muhammed Hadidane, Nizar Knioua, Salah Mejri, Omar Mouhli, Michael Roll, Radhouane Slimane.





- Maç takvimi





Tunus'un, Çin'in Guangzhou şehrindeki C Grubu maçlarının TSİ programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

15.30 İspanya-Tunus

2 Eylül Pazartesi:

11.30 Tunus-İran

4 Eylül Çarşamba:

11.30 Porto Riko-Tunus







