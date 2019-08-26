2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu: Rusya





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Rusya, uzun bir aradan sonra katılacağı organizasyonda yeniden başarı kovalayacak.

Avrupa Elemeleri'nde zorlu maçlar yapan Rusya, ilk eleme turunda Fransa, Bosna Hersek ve Belçika ile karşı karşıya geldi. E Grubu'nda üçer galibiyet ve yenilgi alan Rusya, ikinci sırada üst turda mücadele hakkı yakaladı.

Rusya, 2. turda Çekya, Finlandiya ve Bulgaristan ile maçlarını yaptı. K Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle tamamlayan ve 2. sırada yer alan Rusya, 2010'dan sonra bir kez daha Dünya Kupası'nda yer alacak.





- Geçmişte önemli başarıları var





Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından üst üste katıldığı 2 dünya kupasında önemli başarılar elde etti.

Kanada'da 1994'te gerçekleştirilen organizasyonda finale kadar yükselen Rusya, ikincilikte kaldı. Finalde ABD'ye 46 sayı farkla 137-91 mağlup olan Rusya, gümüş madalya kazandı.

Yunanistan'ın ev sahipliğinde 1998'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda bir kez daha final oynama başarısı gösteren Rusya, finalde bu kez Yugoslavya'ya 64-62 mağlup oldu ve yine gümüş madalya elde etti.

Rusya, 2002 ve 2010'daki Dünya Kupaları'nda ise istediği başarıları elde edemedi.

Dünya kupalarında 34 karşılaşma yapan Rusya, 22 galibiyet ve 12 yenilgi aldı.





- B Grubu'ndaki maçları





B Grubu maçlarını Wuhan Spor Merkezi'nde oynayacak Rusya'nın TSİ maç programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

11.30 Rusya-Nijerya

2 Eylül Pazartesi:

15.30 Güney Kore-Rusya

4 Eylül Cumartesi:

15.30 Rusya, Arjantin







