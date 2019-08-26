0553 313 94 23

2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu: Nijerya

- Çin'de gerçekleştirilecek organizasyonda yer alacak Nijerya, elemelerden lider olarak geldi- Dünya Kupası'nda üçüncü kez yer alacak Nijerya, oynadığı 11 maçta 4 galibiyet ve 7 yenilgi aldı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:03
2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu: Nijerya


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Rusya, Arjantin ve Güney Kore'nin de yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek Nijerya, Afrika Elemeleri'ndeki başarısını bu organizasyonda sürdürmeye çalışacak.

Afrika elemelerinin 1. turunda Ruanda, Mali ve Uganda ile yaptığı 6 maçı da kazanarak birinci sırada 2. tura yükselen Nijerya, üst grupta Fildişi Sahili, Senegal ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile yaptığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazandı. Elde ettiği sonuçlarla 2. turu da lider tamamlayan Nijerya, Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı yakaladı.


- Dünya Kupası'nda 3. kez mücadele edecek


Nijerya, bu önemli organizasyonda 3. kez yer alacak.

Afrika temsilcisi, tarihinde ilk kez 1998'de gerçekleştirilen ve Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı kupada mücadele etti. Japonya'nın ev sahibi olduğu 2006'daki Dünya Kupası'nda bir kez daha yer alan Nijerya, bu iki organizasyonda oynadığı 11 maçta 4 galibiyet ve 7 yenilgi aldı.


- Maçları


Nijerya, karşılaşmalarını Wuhan Spor Merkezi'nde yapacak. Afrika temsilcisinin TSİ maç programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

11.30 Rusya-Nijerya

2 Eylül Pazartesi:

11.30 Nijerya-Arjantin

4 Eylül Çarşamba:

11.30 Güney Kore-Nijerya

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:03
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Arjantin
  3. Basketbol
  4. Güney KORE
  5. Nijerya
  6. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “İslâm’a karşı İslâm” projesinde “figüran Müslümanlar” !!!
    1. “İslâm’a karşı İslâm” projesinde..
    2. 17 yaşındaki gencin 50 TL için..
    3. Çad’da susam ektirip Türkiye’ye..
    4. Diyarbakırspor sezonu açtı
    5. THK yangın söndürme ihalesine bile..
    6. Galatasaray aradığı golcüyü Fransa'da..
    7. "50 lira için" çıkan kavgada..
    8. Bakan Akar'dan istifa açıklaması! 2..
    9. Emmanuel Adebayor Kayseri’ye geldi
    10. 12 Bingölspor’da teknik direktör..
    11. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    12. 2023 eğitim vizyonunun felsefesi milli..
    13. Konya’daki kazada ölen babanın..
    14. Burası Afrika değil, Ergani
    15. İspanya'da savaş uçağı düştü
    16. 52 adet tekerlekli sandalye..
    17. Başkan Erdoğan konuşuyor
    18. Adana'da zabıtalardan Arapça tabela..
    19. Ürdün'den, İsrail'in Kudüs Vakıflar..
    20. Güngören'de eşini öldüren zanlı..
    21. İş bulamadı pes etmeyip kendi iş..
    22. Altın fiyatları
    23. Türkiye'den net açıklama: Haklı..
    24. Beyazgül, fetih yolcularını uğurladı
    25. İran alıkonulan tankerdeki petrolün..
    26. Şehitlerimiz dualarla uğurlandı
    27. Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya..
    28. Solculara öyle, Akit’e böyle!.. RTÜK..
    29. Türkiye 7 yaşındaki Salim için..
    30. Çocuklar için atıştırmalıklara dikkat
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı