2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu: Güney Kore





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Güney Kore, üst üste ikinci kez bu önemli organizasyonda başarı arayacak.

Asya Kıtası elemelerinin 1. turunda Yeni Zelanda, Çin ve Hong Kong ile karşılaşan Güney Kore, 4 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Grubu 2. sırada tamamlayarak 2. tura yükselen Güney Kore, bu sefer Ürdün, Lübnan ve Suriye ile karşı karşıya geldi. Bu turdaki tüm maçlarını kazanan Güney Kore, Dünya Kupası'nda mücadele hakkı elde etti.

İspanya'daki 2014 Dünya Kupası'nda yer alan Güney Kore, 2019'daki organizasyona da katılma başarısı gösterdi.

- Dünya Kupası geçmişi





FIBA Dünya sıralamasında 32. sırada yer alan Güney Kore, turnuvaya üst üste ikinci kez katılacak.

İspanya'daki 2014 Dünya Kupası'nda yer alan Güney Kore, Çin'deki organizasyona da katılma hakkı yakaladı.

Toplamda 8. kez organizasyonda mücadele edecek Güney Kore, ilk olarak 1970'te Yugoslavya'da düzenlenen şampiyonada boy gösterdi. Uzak Doğu ekibi, en iyi derecesini de bu turnuvada 11. olarak elde etti.

Dünya Kupası tarihinde 42 maça çıkan Güney Kore, 8 galibiyet, 34 mağlubiyet aldı.

Güney Kore'nin katıldığı turnuvalarda elde ettiği dereceler şu şekilde:

Yugoslavya 1970: 11.

Filipinler 1978: 13.

İspanya 1986: 22.

Arjantin 1990: 15.

Kanada 1994: 13.

Yunanistan 1998: 16.

İspanya 2014: 23.





- Kadro





Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Junyong Choi, Hoon Heo, Hyogeun Jeong, Sangjae Kang, Jongkyu Kim, Sunhyung Kim, Daesung Lee, Junghyun Lee, Seounghyun Lee, Guna Ra, Chanhee Park, Heejong Yang.





- Maçları





B Grubu'ndaki maçlarını Wuhan Spor Merkezi'nde oynayacak Güney Kore'nin TSİ maç programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

15.30 Arjantin-Güney Kore

2 Eylül Pazartesi:

15.30 Güney Kore-Rusya

4 Eylül Çarşamba:

11.30 Güney Kore-Nijerya



