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2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu: Arjantin

- Turnuvada mücadele edecek Arjantin, şampiyonluk hasretine son vermeye çalışacak- Tek şampiyonluğunu 1950'de ilk kez gerçekleştirilen organizasyonda ev sahibi olarak yakalayan Arjantin, 104 karşılaşmada 58 galibiyet ve 46 yenilgi aldı- Arjantin, B Grubu'nda Nijerya, Güney ve Rusya ile karşı karşıya gelecek

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:05
2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu: Arjantin


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak Arjantin, uzun süreli şampiyonluk hasretini sonlandırmak için mücadele verecek.

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuvada B Grubu'nda maçlarını oynayacak Arjantin, 1950'den beri kazanamadığı kupaya uzanmaya çalışacak. Dünya Kupası ilk kez 1950'de yapılırken, Arjantin ev sahibi olduğu organizasyonda mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

Dünya Kupası'nın en tecrübeli ekiplerinden biri arasında yer alan Arjantin, Çin'de 15. kez bu turnuvanın heyecanını yaşayacak.

Sadece 1954, 1970 ve 1978'deki organizasyonda yer alamayan Arjantin, ABD'de 2002'de düzenlenen turnuvada finale yükselmesine rağmen Yugoslavya'ya yenilerek ikincilikte kaldı.

Dünya Kupası'nda 104 maç yapan Arjantin, 58 galibiyet ve 46 yenilgi aldı.

En son 2004'te olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Arjantin, Çin'de uzun süreli şampiyonluk hasretine son vermeye çalışacak.


- ABD'nin grubundan geldi


Amerika Kıtası elemelerinde 1. turda Uruguay, Panama ve Paraguay ile karşılaşan Arjantin, 5 galibiyet ve bir yenilgi sonunda ilk sırada yer alarak adını 2. tura yazdırdı.

Elemelerin 2. turunda ABD, Porto Riko ve Meksika ile karşılaşan Arjantin, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada yer alarak Dünya Kupası'na katılma hakkı yakaladı.


- Büyük tecrübe Scola


Arjantin'de 39 yaşındaki Luis Scola da Dünya Kupası kadrosunda bulunuyor.

NBA'de Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers ve Toronto Raptors formaları giyen ve Avrupa deneyimi de yaşayan Scola, son olarak Çin'de görev aldı.

Arjantin'in Çin'de mücadele edecek kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Nicolas Brussino, Agustin Caffaro, Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Marcos Delia, Maximo Fjellerup, Tayavek Gallizzi, Patricio Garino, Nicolas Laprovittola, Lucio Redivo, Luis Scola, Luca Vildoza.

- B Grubu'ndaki maç programı


Arjantin, B Grubu'ndaki maçlarını Wuhan Spor Merkezi'nde oynayacak. Amerika temsilcisinin TSİ maç programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

15.30 Arjantin-Güney Kore

2 Eylül Pazartesi:

11.30 Nijerya-Arjantin

4 Eylül Çarşamba:

15.30 Rusya-Arjantin


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:05
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Arjantin
  3. Basketbol
  4. Güney KORE
  5. Nijerya
  6. Rusya

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