2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Venezuela





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Venezuela, uzun bir aradan sonra basketbolun bu önemli organizasyonda yer alacak.

Tarihinde daha önce 3 kez Dünya Kupası'nda yer alan Venezuela, son olarak 2006'daki turnuvada mücadele etmişti.

Türkiye ve İspanya'daki organizasyonlarda bulunamayan Venezuela, Amerika kıtası elemelerindeki başarılı sonuçlarıyla adını Dünya Kupası'na yazdırdı. Elemelerin ilk turunda Brezilya, Şili, Kolombiya ile karşılaşan Venezuela, rakiplerine karşı 5 galibiyet ve bir yenilgiyle ilk sırada 2. tura yükseldi.

Elemelerin 2. turunda Virgin Adaları, Dominik Cumhuriyeti ve Kanada ile maçlar yapan Venezuela, bu grubu 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada tamamlayarak Dünya Kupası'nda mücadele hakkı elde etti.





- Dünya Kupası geçmişi





Venezuela, Dünya Kupası'nda 1990, 2002 ve 2006 olmak üzere 3 kez yer aldı.

Dünya Kupası'na ilk kez 1990'da katılan Venezuela, başarısız sonuçlar aldı. Arjantin'deki organizasyonda grupta 3 maç oynayan Venezuela, bir galibiyet ve 2 yenilgiyle turnuvayı tamamladı.

ABD'nin ev sahipliğinde 2002'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda bir kez daha yer alan Venezuela, yine başarısız sonuçlar almaktan kurtulamadı. Turnuvada 5 maça çıkan Venezuela, bir galibiyet ve 4 yenilgiyle başarısız performans sergiledi.

Venezuela, Japonya'daki 2006 Dünya Kupası'nda 2002'deki performansını yeniledi.

Dünya Kupası tarihinde 13 maça çıkan Venezuela, 3 galibiyet ve 10 yenilgi aldı.





- Kadrosu





FIBA dünya sıralamasında 20. sırada bulunan Venezuela'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Gregory Vargas, Jhornan Zamora, Pedro Chourio, Jose Vargas, Luis Bethelmy, Miguel Ruiz, Windi Graterol, Heissler Guillent, Dwight Lewis, Anthony Perez, Michael Carrera, Nestor Colmenares.





- A Grubu'ndaki maçları





Venezuela, A Grubu'ndaki maçlarını Çin'in başkenti Pekin'de oynayacak.

Wukesong Spor Salonu'nda Polonya, Çin ve Fildişi Sahili ile karşılaşacak Venezuela'nın TSİ maç programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

11.00 Polonya-Venezuela

2 Eylül Pazartesi:

11.00 Venezuela-Fildişi Sahili

4 Eylül Çarşamba:

15.00 Venezuela-Çin



