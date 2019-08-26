2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Polonya

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Polonya, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 Dünya Kupası'nda uzun bir sürenin ardından mücadele edecek.

A Grubu'nda maçlarını yapacak Polonya, 1967'nin ardından ikinci kez Dünya Kupası'nda yer alacak. 52 yıl sonra organizasyona katılacak Polonya, elemelerdeki zorlu maçlarla bu hakkı yakaladı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde 1. turda C Grubu'nda yer alan Polonya; Macaristan, Litvanya, Kosova ile karşı karşıya geldi. Bu turda üçer galibiyet ve yenilgi alarak 2. sırada yer alan Polonya, 2. tura yükseldi.

Elemelerin 2. turunda J Grubu'nda İtalya, Hırvatistan ve Hollanda ile eşleşen Polonya, 5 galibiyet ve bir yenilgiyle grubu 3. sırada tamamladı. İtalya ve Hırvatistan gibi takımlara karşı aldığı galibiyetlerle dikkati çeken Polonya, elde ettiği başarıyla uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı yakaladı.





- 1967'deki performansı





Dünya Kupası'na 52 yıl sonra katılacak Polonya, tarihinde ikinci kez bu büyük organizasyonda mücadele edecek.

Polonya, 1967'deki Dünya Kupası'nın final grubunda yaptığı maçlarla dikkati çekti. C Grubu'nda Brezilya, Paraguay ve Porto Riko'ya rakip olan Polonya, 13 takımın katıldığı final grubunu ilk iki sırada tamamlayarak finallere yükseldi.

Final grubunda istediği sonuçları alamayan Polonya, Dünya Kupası'nı 5. sırada tamamladı. Polonya, turnuvada oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı.





- A Grubu'ndaki maçları





2019 Dünya Kupası'ndaki A Grubu maçlarını başkent Pekin'e oynayacak.

Polonya, Fildişi Sahili, Venezuela ve Çin ile Wukesong Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Polonya'nın gruptaki TSİ maç programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

11.00 Polonya-Venezuela

2 Eylül Pazartesi:

15.00 Çin-Polonya

4 Eylül Çarşamba:

11.00 Fildişi Sahili-Polonya







