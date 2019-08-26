0553 313 94 23

2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Fildişi Sahili

- A Grubu'nda mücadele edecek Fildişi Sahili, organizasyonda 4. kez yer alacak- Dünya Kupası'nda 1982, 1986 ve 2010'da mücadele eden Fildişi Sahili, 17 maçta sadece bir kez galibiyet alabilirken, 16 kez yenildi- Fildişi Sahili, A Grubu'nda ev sahibi Çin'in yanı sıra Polonya ve Venezuela ile maçlarını yapacak

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:24
2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Fildişi Sahili


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak Fildişi Sahili, bu organizasyonda 4. kez mücadele edecek.

Tarihinde daha önce 1982, 1986 ve 2010'daki Dünya Kupası organizasyonlarında yer alan Fildişi Sahili, başarısız sonuçlar almaktan kurtulamadı.

İlk kez katıldığı 1982 Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçı da mağlubiyetle tamamlayan Fildişi Sahili, 1986'daki organizasyonda ise 5 maçta aynı sonucu aldı. Türkiye'nin ev sahibi olduğu 2010 Dünya Kupası'na katılma başarısı da gösteren Fildişi Sahili, bu önemli organizasyondaki tek galibiyetini de burada aldı. Söz konusu turnuvada Türkiye ile aynı grupta yer alan Fildişi Sahili, grubundaki son karşılaşmasında Porto Riko'yu 88-79 yenerek Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetine imza attı. Türkiye, Ankara'daki grup maçlarında Fildişi Sahili'ni 86-47 mağlup etmişti. Fildişi Sahili, 2010'daki turnuvayı da 4 yenilgi ve bir galibiyetle tamamladı.

Dünya Kupası'nda toplam 17 maça çıkan Fildişi Sahili sadece bir kez kazanabilirken, 16 yenilgi aldı.


- Elemelerin 2. turunda başarılı sonuçlar aldı


Afrika Elemeleri'nin 1. turunda D Grubu'nda yer alan Fildişi Sahili; Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal ve Mozambik ile karşı karşıya geldi. 1. turda 2 galibiyet ve 4 yenilgi alan Fildişi Sahili, 3. sırada 2. tura yükseldi.

Fildişi Sahili, özellikle elemelerin 2. turundaki başarılı sonuçlarıyla dikkati çekti.

FIBA dünya sıralamasında 64. sırada yer alan Fildişi Sahili, elemelerin 2. turunda F Grubu'nda Nijerya, Ruanda ve Mali karşısında iyi sonuçlara imza attı. Grupta sadece bir kez mağlup olan Fildişi Sahili, elde ettiği 5 galibiyetle Dünya Kupası'na katılmayı başardı.


- A Grubu'ndaki maçları


Fildişi Sahili, A Grubu'nda Polonya, Çin ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Pekin'deki Wukesong Spor Salonu'nda maçlarını yapacak Fildişi Sahili'nin TSİ maç programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

15.00 Fildişi Sahili-Çin

2 Eylül Pazartesi:

11.00 Venezuela-Fildişi Sahili

4 Eylül Çarşamba:

11.00 Fildişi Sahili-Polonya



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:24
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Çin
  4. Fildişi Sahili
  5. Polonya
  6. Venezuella

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "BAE Yemen'deki krizden faydalandı"
    1. "BAE Yemen'deki krizden faydalandı"
    2. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    4. Yunanistan tanker konusunda geri adım..
    5. Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok..
    6. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    7. Vatandaşlara evde temizlik ve kişisel..
    8. Beylikdüzü’nde araç evin bahçesine uçtu
    9. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    10. Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi
    11. Döviz kurları
    12. Hisarcık’ta ’İlk Yardım Kursu’ açıldı
    13. Jandarmadan “Düğün Dernek” operasyonu
    14. Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın..
    15. Modifiye araç tutkunları Kütahya’da 8...
    16. Hong Kong'daki protestolar
    17. Aktivistlerden "Myanmar'daki soykırım"..
    18. Enerji Bakanı Dönmez: "Enerjide enosis..
    19. Buca’nın trafoları tablo gibi
    20. Başkan Esen: " Deniz kirliliğinin..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!