2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Fildişi Sahili





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak Fildişi Sahili, bu organizasyonda 4. kez mücadele edecek.

Tarihinde daha önce 1982, 1986 ve 2010'daki Dünya Kupası organizasyonlarında yer alan Fildişi Sahili, başarısız sonuçlar almaktan kurtulamadı.

İlk kez katıldığı 1982 Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçı da mağlubiyetle tamamlayan Fildişi Sahili, 1986'daki organizasyonda ise 5 maçta aynı sonucu aldı. Türkiye'nin ev sahibi olduğu 2010 Dünya Kupası'na katılma başarısı da gösteren Fildişi Sahili, bu önemli organizasyondaki tek galibiyetini de burada aldı. Söz konusu turnuvada Türkiye ile aynı grupta yer alan Fildişi Sahili, grubundaki son karşılaşmasında Porto Riko'yu 88-79 yenerek Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetine imza attı. Türkiye, Ankara'daki grup maçlarında Fildişi Sahili'ni 86-47 mağlup etmişti. Fildişi Sahili, 2010'daki turnuvayı da 4 yenilgi ve bir galibiyetle tamamladı.

Dünya Kupası'nda toplam 17 maça çıkan Fildişi Sahili sadece bir kez kazanabilirken, 16 yenilgi aldı.





- Elemelerin 2. turunda başarılı sonuçlar aldı





Afrika Elemeleri'nin 1. turunda D Grubu'nda yer alan Fildişi Sahili; Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal ve Mozambik ile karşı karşıya geldi. 1. turda 2 galibiyet ve 4 yenilgi alan Fildişi Sahili, 3. sırada 2. tura yükseldi.

Fildişi Sahili, özellikle elemelerin 2. turundaki başarılı sonuçlarıyla dikkati çekti.



FIBA dünya sıralamasında 64. sırada yer alan Fildişi Sahili, elemelerin 2. turunda F Grubu'nda Nijerya, Ruanda ve Mali karşısında iyi sonuçlara imza attı. Grupta sadece bir kez mağlup olan Fildişi Sahili, elde ettiği 5 galibiyetle Dünya Kupası'na katılmayı başardı.





- A Grubu'ndaki maçları





Fildişi Sahili, A Grubu'nda Polonya, Çin ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Pekin'deki Wukesong Spor Salonu'nda maçlarını yapacak Fildişi Sahili'nin TSİ maç programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

15.00 Fildişi Sahili-Çin

2 Eylül Pazartesi:

11.00 Venezuela-Fildişi Sahili

4 Eylül Çarşamba:

11.00 Fildişi Sahili-Polonya







