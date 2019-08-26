2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Çin





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Çin, bu önemli organizasyonda 9. kez mücadele edecek.

Asya elemelerinde de mücadele eden Çin, organizasyona ev sahibi olarak katılacak.

FIBA dünya sıralamasında 30. sırada bulunan Çin, daha önce 8 kez katıldığı Dünya Kupası'nda büyük başarı elde edemedi. Asya temsilcisi, 8 Dünya Kupası'nda toplam 58 karşılaşma yaptı. Bunların 15'ini kazanabilen Çin, 43 kez mağlup oldu.

Asya temsilcisi, ayrıca 1978, 1982, 1986, 1990, 1994 ve 2002'deki Dünya Kupası organizasyonlarında yer aldı.

Çin, 2006 ve 2010'daki turnuvaların ardından 2014'teki Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteremedi. Çin, turnuvalardaki en büyük başarısını ise 1994'teki organizasyonda çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.





- Rakipleri pota altında zorlanacak





Çin'in ev sahibi olacağı turnuvada pota altı oyuncuları, rakiplerinin korkulu rüyası olacak.

Ev sahibi ekip NBA'de de forma giyen 2,13 metre boyundaki Yi Jianlian'ın yanı sıra 2,16 metre boyundaki Zhou Qi ile 2,13'lük Wang Zhelin pota altının etkili oyuncuları olarak dikkati çekiyor.





- A Grubu'ndaki maçları





Evindeki maçları başkent Pekin'de yapacak Çin; Wukesong Spor Salonu'nda Venezuela, Polonya ve Fildişi Sahili ile grup maçlarını yapacak.

Maçların TSİ programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

15.00 Fildişi Sahili-Çin

2 Eylül Pazartesi:

15.00 Çin-Polonya

4 Eylül Çarşamba:

15.00 Venezuela-Çin



