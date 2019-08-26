0553 313 94 23

2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Çin

- Organizasyona ev sahipliği yapacak Çin, bu avantajı kullanarak başarı kovalayacak- Dünya Kupası'nda 9. kez mücadele edecek Çin, bu organizasyondaki 58 maçta 15 galibiyet ve 43 yenilgi aldı- Ev sahibi Çin, A Grubu'nda Venezuela, Polonya ve Fildişi Sahili ile karşılaşacak

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:36
2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu: Çin


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Çin, bu önemli organizasyonda 9. kez mücadele edecek.

Asya elemelerinde de mücadele eden Çin, organizasyona ev sahibi olarak katılacak.

FIBA dünya sıralamasında 30. sırada bulunan Çin, daha önce 8 kez katıldığı Dünya Kupası'nda büyük başarı elde edemedi. Asya temsilcisi, 8 Dünya Kupası'nda toplam 58 karşılaşma yaptı. Bunların 15'ini kazanabilen Çin, 43 kez mağlup oldu.

Asya temsilcisi, ayrıca 1978, 1982, 1986, 1990, 1994 ve 2002'deki Dünya Kupası organizasyonlarında yer aldı.

Çin, 2006 ve 2010'daki turnuvaların ardından 2014'teki Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteremedi. Çin, turnuvalardaki en büyük başarısını ise 1994'teki organizasyonda çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.


- Rakipleri pota altında zorlanacak


Çin'in ev sahibi olacağı turnuvada pota altı oyuncuları, rakiplerinin korkulu rüyası olacak.

Ev sahibi ekip NBA'de de forma giyen 2,13 metre boyundaki Yi Jianlian'ın yanı sıra 2,16 metre boyundaki Zhou Qi ile 2,13'lük Wang Zhelin pota altının etkili oyuncuları olarak dikkati çekiyor.


- A Grubu'ndaki maçları


Evindeki maçları başkent Pekin'de yapacak Çin; Wukesong Spor Salonu'nda Venezuela, Polonya ve Fildişi Sahili ile grup maçlarını yapacak.

Maçların TSİ programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

15.00 Fildişi Sahili-Çin

2 Eylül Pazartesi:

15.00 Çin-Polonya

4 Eylül Çarşamba:

15.00 Venezuela-Çin


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:36
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Çin
  4. Fildişi Sahili
  5. Polonya
  6. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gece kartalları Düzce halkına güven veriyor
    1. Gece kartalları Düzce halkına güven..
    2. Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    3. Yumurta hangi ayda yedirilmeli? Bebek..
    4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    5. Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza:..
    6. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    7. Kutlu zaferin 948. yılı coşkusu
    8. Polisin elinden kurtulduğunu sanmıştı,..
    9. 11 yaşındaki Burak’tan, anlamlı..
    10. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu:..
    11. Aziziye’de haşerelere geçit yok
    12. Minibüsten düşen kadının ölümü sonrası..
    13. Baba adayları da gebelik sendromu..
    14. Binlerce kişi Börülce Festivaline akın..
    15. G7 Zirvesi’nde Trump- Sisi görüşmesi
    16. Tekirdağ'da Tevrat tefsirini satmaya..
    17. Brezilya'da Adalet Bakanına destek..
    18. Çinli Baidu akıllı hoparlör..
    19. Jandarmadan motosiklet uygulaması
    20. Yöresel lezzetler kış için hazırlanıyor
    21. Hafta sonu tatilini çöp toplayarak..
    22. Hisarcık’ta düğünlerde toprak..
    23. "Eskigediz, 5 aydır neden..
    24. Ağrı'da lastiği patlayan tır alev aldı
    25. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu:..
    26. Çabuk yorulmak kalp rahatsızlıklarının..
    27. İsrail makamları Mescid-i Aksa İmamı..
    28. "Veri petrolden daha önemli"
    29. Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanenin..
    30. Yalova’da sahil temizleniyor
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!