2019 Emekli maaş zammı ne kadar? SSk ve Bağkur emeklileri ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca emeklinin günlerdir beklediği maaş zamoranları Aralık ayı enflasyon oranının belirlenmesi ile netlik kazandı. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına ne kadar zam olduğunu öğrenebilecek. Peki 2019 yılında emekliler ne kadar maaş alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.40 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20.30 oldu. Açıklanan oranlar neticesinde emeklinin alacağı maaş zammı belirlenmiş oldu.

Ssk ve Bağ-Kur Emekli zamları ne kadar?

SSk ve Bağ-Kur’luların zam oranı yüzde 10,20 iken memurların alacağı zam 10,70 olarak belirlendi. Buna göre;

Bağ-Kur esnaf emeklisi en düşük maaşı 1690 TL Bağ-Kur Tarım emeklisi en düşük maaşı 1189,71 TL SSK Emeklisi en düşük maaşı 2000 öncesi 1888 TL SSK Emeklisi en düşük maaşı 2000 sonrası 1125,57 TL Memur emeklisi en düşük maaşı 2379 TL

Emekliler maaşlarını ne zaman alacak?

Emekliler zamlı maaşlarını 15 Ocak’tan sonra TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen maaş tarihinde alabilecekler.