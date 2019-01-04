0553 313 94 23

2019 Emekli maaş zammı ne kadar? SSk ve Bağkur emeklileri ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca emeklinin günlerdir beklediği maaş zam oranları Aralık ayı enflasyon oranının belirlenmesi ile netlik kazandı. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına ne kadar zam olduğunu öğrenebilecek. Peki 2019 yılında emekliler ne kadar maaş alacak?

04 Ocak 2019 Cuma 14:01
2019 Emekli maaş zammı ne kadar? SSk ve Bağkur emeklileri ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca emeklinin günlerdir beklediği maaş zamoranları Aralık ayı enflasyon oranının belirlenmesi ile netlik kazandı. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına ne kadar zam olduğunu öğrenebilecek. Peki 2019 yılında emekliler ne kadar maaş alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.40 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20.30 oldu. Açıklanan oranlar neticesinde emeklinin alacağı maaş zammı belirlenmiş oldu.

Ssk ve Bağ-Kur Emekli zamları ne kadar?

SSk ve Bağ-Kur’luların zam oranı yüzde 10,20 iken memurların alacağı zam 10,70 olarak belirlendi. Buna göre;

Bağ-Kur esnaf emeklisi en düşük maaşı

 

1690 TL

Bağ-Kur Tarım emeklisi en düşük maaşı

 

1189,71 TL

SSK Emeklisi en düşük maaşı

2000 öncesi

1888 TL

SSK Emeklisi en düşük maaşı

2000 sonrası

1125,57 TL

Memur emeklisi en düşük maaşı

 

2379 TL

Emekliler maaşlarını ne zaman alacak?

Emekliler zamlı maaşlarını 15 Ocak’tan sonra TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen maaş tarihinde alabilecekler.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:01
  1. emekli maaşı ne kadar
  2. emekli maaşı ne kadar oldu
  3. 2019 emekli maaşı ne kadar
  4. 2019 emekli maaşları
  5. 2019 emekli maaşı zam oranı
  6. tüik
  7. türkiye istatistik kurumu
  8. 2019 ssk emekli
  9. 2019 bağkur emekli
  10. emekli maaşı hesaplama
  11. emekli maaşları ne kadar oldu
  12. emekli maaşı son dakika
  13. emekli maaşı hesaplama son dakika
  14. emekli maaşlarına ne kadar zaman geldi
  15. emekli maaş zammı 2019
  16. ssk
  17. bağkur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Terim onayladı! Genç yıldız Galatasaray'da kaldı
    1. Fatih Terim onayladı! Genç yıldız..
    2. Dolmuş şoförleri ayağı kesik köpeğe..
    3. Chp Bursa Nilüfer İlçe Belediye..
    4. Telefonuna gelen bu mesaja tıkladı! 30..
    5. ANALİZ - Irak’ta siyasi tıkanıklık
    6. Bursa'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu
    7. Antalya'da kuvvetli rüzgar
    8. Medipol Başakşehir hazırlıklarını..
    9. Sınır Tanımayan Doktorlar Gazzelilerin..
    10. Galatasaray'da divan kurulu olağanüstü..
    11. Galatasaray'ın gündeminde yer alan..
    12. Telefonuna gelen mesaja tıkladı, 30..
    13. Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Kupası
    14. CHP'nin MHK toplantısındaki 100 aday..
    15. 20 kilo zeytinden 4 kilo yağ çıkıyor
    16. YPG'liler sınırda böyle görüntülendi!
    17. Atiker Konyaspor'un Antalya kampı
    18. Futbolcular, "Dinler Bahçesi"nde cuma..
    19. "Türküyem" Antalyalı sanatseverlerle..
    20. YPG'li teröristler hendek nöbetinde!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'