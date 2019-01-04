2019 Emekli maaş zammı ne kadar? SSk ve Bağkur emeklileri ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca emeklinin günlerdir beklediği maaş zam oranları Aralık ayı enflasyon oranının belirlenmesi ile netlik kazandı. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına ne kadar zam olduğunu öğrenebilecek. Peki 2019 yılında emekliler ne kadar maaş alacak?04 Ocak 2019 Cuma 14:01
Milyonlarca emeklinin günlerdir beklediği maaş zamoranları Aralık ayı enflasyon oranının belirlenmesi ile netlik kazandı. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına ne kadar zam olduğunu öğrenebilecek. Peki 2019 yılında emekliler ne kadar maaş alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.40 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20.30 oldu. Açıklanan oranlar neticesinde emeklinin alacağı maaş zammı belirlenmiş oldu.
Ssk ve Bağ-Kur Emekli zamları ne kadar?
SSk ve Bağ-Kur’luların zam oranı yüzde 10,20 iken memurların alacağı zam 10,70 olarak belirlendi. Buna göre;
Bağ-Kur esnaf emeklisi en düşük maaşı
1690 TL
Bağ-Kur Tarım emeklisi en düşük maaşı
1189,71 TL
SSK Emeklisi en düşük maaşı
2000 öncesi
1888 TL
SSK Emeklisi en düşük maaşı
2000 sonrası
1125,57 TL
Memur emeklisi en düşük maaşı
2379 TL
Emekliler maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını 15 Ocak’tan sonra TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen maaş tarihinde alabilecekler.
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