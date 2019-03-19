2019 büyüme hedefi yüzde 5! Sanko’dan rüzgâr ve jeotermale 300 milyon dolar

Ekonomi Servisi

Sanayide Gaziantep’in gururu olan Sanko Holding; tekstil, enerji ve çimento alanlarında gerçekleştirdiği yatırımlara bu yıl iki alan daha ekleyecek. Zorluklara rağmen yatırım planlarını ertelemediklerini söyleyen Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, bu yıl rüzgâr ve jeotermal yatırımlarına 300 milyon dolar yatırım yapacaklarını açıkladı.

2019 yılına yatırım atağı ile giren Sanko Holding, rüzgâr ve jeotermal alanları için planlamalar yaptı. Beş yıllık yönetim kurulu başkanlığı görevini bu yılsonunda kardeşi Adil Konukoğlu’na bırakmaya hazırlanan Zeki Konukoğlu, müjdeli haberler verdi. “Her şeye rağmen pedalı çevirmek zorundayız” diyen Konukoğlu; tekstil, enerji ve çimento gibi ana işlerle 8 milyar liralık ciro elde ettiklerini dile getirdi ve şu mesajları verdi:

-2019 yılında yüzde 3-5 arası bir büyüme öngörüyoruz.

-Bu yıl rüzgâr ve jeotermal yatırımlarına 300 milyon dolar yatırım yapacağız.

-2001 krizinden edindiğimiz tecrübe ile bu dönemde finansal olarak doğru kararlarla ilerlemeye çalışıyoruz.

-2018 yılında 8 milyar liralık ciroya ulaştık. İkinci ve üçüncü çeyrek çok iç açıcı değildi.

Seçimden sonra rahatlama bekliyorum

-2019 yılında ikinci yarı için daha umutluyuz. Bu yıl daha sakin geçiyor. Hatta ilk iki aylık sonuçlar daha iyi diyebilirim. Ben açıkçası yerel seçimler sonrası biraz rahatlama bekliyorum. Biz bu yıl yüzde 3-5 arası büyüme hedefliyoruz.

-Bizim tekstil, çimento ve enerji olmak üzere üç ana sektörümüz var. Çimento, konut sektöründeki daralmayla satışlarda çok zorlanıyor. Güneydoğu’daki tesislerde Suriye ve Irak nedeniyle kapasite sıkışıklığı var. Hatta biz o nedenle Adıyaman tesisini iki ay önce kapattık… Enerji kendi stabilitesini koruyor. Ülke şartları ne olursa olsun belli bir enerjiye ihtiyaç var. Dolayısıyla burada yeni yatırımlarımız olacak. Tekstilde de durağanlık var. Türkiye’den bağımsız dünya genelinde de bir yavaşlama var. Moraller yurtdışında da iyi değil, fakat bu alanda da yenileme yatırımları yapacağız.

-Enerjide rüzgar santralleri ve altı HES ile 670 megavatlık büyüklüğe sahibiz. Bu süreçte de enerji yatırımlarımıza devam edeceğiz. Devreye alacağımız tesisler var. Karaman’da ve Marmara Bölgesi’nde iki yerde toplam üç rüzgâr santralini devreye alacağız. Bunlara 200 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Manisa’da ise 100 milyon dolarlık ve 65 megavatlık üretim yapacak jeotermal yatırımımız var. Yeni yatırımlarla rüzgarda 180 megavatlık ek olacak.

-RES’te ise yatırımlarımızı biraz soğutma planımız vardı. Ama bu dönemde yatırım yapmak istedik. Biz üç rüzgâr santrali yatırımı için lisans başvurumuzu yedi yıl önce yapmıştık.

Otomasyon için 50 milyon dolar

Grubun gelirlerinin yüzde 35’i enerjiden geliyor. Tekstilin gelirdeki payı yüzde 40. Yüzde 25 ise, çimento ve diğerlerinden elde ediliyor. 14 bin kişiyi istihdam eden grubun tekstil alanında 50 milyon dolarlık bir otomasyon yatırım planı var.