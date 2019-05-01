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2019 babalar günü ne zaman?

Hemen her çocuk için belki de hayattaki ilk rol modeli olan babalarıdır. Çocukların anneleri ile kurdukları bağ bir yana, baba- çocuk ilişkisi de oldukça önemli bir role sahiptir. Hayatı boyunca çocukları için mücadele edilen babalara, sembolik de olsa bir anma günü olarak “babalar günü “ adanmıştır. Peki babalar günü ne zaman? 2019 2019 babalar günü ne zaman? 2019 babalar günühangi gün?

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:07
2019 babalar günü ne zaman?

Hemen her çocuk için belki de hayattaki ilk rol modeli olan babalarıdır. Çocukların anneleri ile kurdukları bağ bir yana, baba- çocuk ilişkisi de oldukça önemli bir role sahiptir. Hayatı boyunca çocukları için mücadele edilen babalara, sembolik de olsa bir anma günü olarak “babalar günü “ adanmıştır. Peki babalar günü ne zaman? 2019 2019 babalar günü ne zaman? 2019 babalar günü hangi gün?

2019 babalar günü ne zaman?

Her haziran ayının üçüncü pazarında kutlanan babalar günü, bu sene 16 Haziran 2019 Pazar günü kutlanacak. Babalar gününün tarihçesi de oldukça ilgi çekici ;

Babalar günü nasıl kutlanmaya başladı?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar Haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:07
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