2019 ASDEP personel alımı ne zaman yapılacak? ASDEP alımları son gelişmeler

Dört gözle ASDEP personeli alımlarının başlayacağı tarihin açıklanmasını bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci 100 günlük eylem planınını dikkatle takip etti. Peki, 2019 ASDEP personel alımı ne zaman yapılacak? İşte 2019 ASDEP personel alımlarına ilişkin son gelişmeler...

2019 ASDEP personel alımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada; Hem sosyal hizmet merkezi sayısını hem de ASDEP personel sayısının arttırılacağını söylemişti. ASDEP adayları yetkili ağızlardan müjdelenen personel istihdamı haberini aldığından beri başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. İhtiyacı olan vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir projesi olarak ortaya çıkan ASDEP programı için 4000 yeni personel alınacak.



Desteğe ihtiyacı olan kişiler ve ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gayesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ASDEP programı için personel alımına yönelik yeni ilanlar için adayların bekleyişi sürüyor. En son 4 Bin personelin daha Bakanlık bünyesine katılacağı resmi ağızlardan açıklanmıştı. İstihdam edilmesi planlanan 4000 ASDEP yeni kadro için başvuru sayfasının açılacağı tarih belli oldu mu?



10 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alımında, başvuru yapabilecek bölümler arasına "Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Esaslara ekli (4) sayılı Cetvelin "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümünün "AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ" satırının "NİTELİĞİ" kısmında yer alan "Sosyoloji, " ibaresinden sonra gelmek üzere "Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, " ibaresi eklenmiştir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada ASDEP personeli ile ilgili konulara da değindi. Lisans programlarının psikoloji, rehberlik psikolojik danışmanlık, sosyoloji, çocuk gelişim uzmanlığı ve sosyal hizmet uzmanlığı gibi dallarından mezun binlerce aday ASDEP personeli alımları için yeni bir açıklama bekliyor. 4 Bin ASDEP personeli alımı başvuru şartları nelerdir, sorusu da yeni açıklamanın yapılması ile beraber cevabını bulacak.



Bakan Selçuk; Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sosyal politika uygulamalarında talepten ziyade ihtiyaçların yerinde tespitini ve çözümünü içeren arz odaklı bir hizmet anlayışına geçerek sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir dönem başlattıklarını anlattı. Selçuk yaptığı konuşmada;

''ASDEP görevlilerimiz ile bugüne kadar 1 milyonu aşkın hanede yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızla görüşme yaptık. Hem sosyal hizmet merkezi sayımızı hem de ASDEP personel sayımızı artırarak hizmetlerimizi daha da yaygınlaştırmaya ve ziyaret edilen hane sayısını 2019 yılında muhtarlarımızın da desteğini alarak 2 milyonun üstüne çıkaracağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim Beyannamesinin ilgili bölümü şöyleydi:

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya; '2018 yılında da 3 bin ASDEP personelini istihdam etmeyi planlıyoruz' demişti. Ardından AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 bin ASDEP personeli daha alınacağını müjdelemişti. ASDEP personeli, psikoloji, rehberlik psikolojik danışmanlık, sosyologlar, çocuk gelişim uzmanları, sosyal hizmet uzmanlarından alınacak.

'Programla, hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet sağlanacaktır. Şu ana kadar 3.000 ASDEP personeli istihdam edilmiştir. Önümüzdeki dönemde 4.000 personelin daha istihdam edilmesi, mevzuat altyapısının ve belli bir aşamaya gelinen bilgi işlem altyapısının tamamlanmasıyla Programın ülke çapında etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.'

ASDEP nedir?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.



Bu Program ile Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir.



ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığı hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.



ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla öncelikle 1.500 personelin istihdamı süreci başlatılmıştır. ASDEP Görevlileri;

1- Sosyal Hizme

2- Psikoloji

3- Sosyoloji

4- Çocuk Gelişimi

5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

6- Aile ve Tüketici Bilimleri

bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.