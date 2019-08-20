2019-2020 KYK burs miktarı ne kadar?

KYK yurt başvuruları 19 Ağustos Pazartesi günü başladı. Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala KYK yurt, burs ve kredi başvuruları hakkında öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Yurt başvuru işlemini tamamlayan öğrenciler ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. KYK başvuruları ile ilgili Peki 2019-2020 KYK burs ücreti ne kadar? sorusunun yanıtını merak ediliyor. Peki 2019-2020 KYK burs ücreti ne kadar?

2019-2020 KYK yurt başvurusu için son gün ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından "Sevgili öğrenciler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları 19 Ağustos'ta başlıyor. 26 Ağustos'a kadar başvurularınızı "Dijital Türkiye" (e-Devlet) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz." şeklinde açıklama yapıldı.

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.

2019 KYK burs ücreti ne kadar?

KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti. Yüksek standartlı ve özel nitelikli yurtların ücreti 180-285 TL ve K.K.T.C içinde bulunan yurtların aylık ücretleri ise 300 TL olarak belirlendi.