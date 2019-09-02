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2019-2020 adli yılı Bursa’da törenle açıldı

Bursa’da adli yıl törenle başladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:03
2019-2020 adli yılı Bursa’da törenle açıldı

Bursa’da adli yıl törenle başladı.


Bursa Adalet Sarayı bahçesinde yapılan törene Vali Yakub Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin, BAM Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol, Bursa Milletvekilleri Av. Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Prof. Dr. Yüksel Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütü başkan ve temsilcileri, Bursa Barosu kurul üyeleri ve avukatlar ile adliye personeli katıldı.


Törende ilk konuşmayı yapan Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, “Bizler hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri gereği yargı mensuplarının tarafsız ve bağımsız olmalarının yanında, toplum nezdinde tarafsız ve bağımsız olduklarına ilişkin inancın sarsılmasına yol açacak davranışlardan kaçınmaları gerekliliğini içselleştirmiş demokratik hukuk devletine inanan hukukçularız. Bu nedenle yürütme ya da yasamanın mekanında değil, görev yerimiz olan yargı mekanı Adliye’de düzenlenen adli yıl açılış törenine avukat, hakim, savcı meslektaşlarımız ile birlikte katılmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.


Daha sonra kürsüye gelen Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen de, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Adalet Sarayı giriş holünde kokteyl verildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:03
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