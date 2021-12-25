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Ekonomi 2018'i hatırlattı! Dünyaca ünlü ekonomist doların gerçek değerini açıkladı
Ekonomi

2018'i hatırlattı! Dünyaca ünlü ekonomist doların gerçek değerini açıkladı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, doların spekülatif şekilde artışının 2018'de hareketle paralellik gösterdiğini belirterek, gerçek dolar-TL değerlemesinin 9.5 TL olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 09:24:00 -
2018'i hatırlattı! Dünyaca ünlü ekonomist doların gerçek değerini açıkladı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, yatırımcıları uyardı ve ABD doları için gerçek değerlemenin Türk lirası (TL) olduğunu aktardı.

Doların geçtiğimiz ay spekülatif şekilde yüzde 70 kadar artması ile ilgili konuşan Brooks, dolar ile TL arasında gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu söyledi.

Brooks, "Türk lirası şu anda gerçek değerine göre yüzde 30 yukarıda. Bu döviz kuru sıçraması Ağustos 2018'deki hareketle paralellik gösteriyor. O dönem de TL'nin gerçek değerlemesi 5.5 TL idi. Bu rakamın yüzde 31 üzerine çıkarak 7.20'yi görmüştü." dedi.

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